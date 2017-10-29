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حزن على رحيل والدته ليفارق الحياة بعدها بساعات أثناء عودته للرياض

حزن على رحيل والدته ليفارق الحياة بعدها بساعات أثناء عودته للرياض
علي القحطاني(صدى):

في واقعة تتشابها أحداثها المؤثرة مع الأعمال الدرامية، لقي شاب مصري مصرعه في حادثة شهدها الطريق الواقع بين ” الرياض ” و ” مكة ” مساء أمس السبت.

وتلقى الشاب المصري إيهاب المناوي، نبأ وفاة والدته بمصر بينما كان في العمرة، وبكي وحزن لرحيلها لأنه لم يكن بجانبها أثناء وفاتها.

وكانت الجالية المصرية بالسعودية قد نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أنه لم يتحمل الصدمة وبعد الانتهاء من العمرة وهو في طريقه إلى الرياض، وبساعات قليلة من وفاة والدته، سقط ميتاً هو الآخر، لتعانق روحه روح والدته ويجتمعا بعد فراق.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 12 ساعة

الأم شي كبيييييييييييير
فووووووق الخياااااااال
مهما تكلمنا وقلنا
مانوفي ولا حق واحد من حقوقها
علشان كذا أجد نفسي عاجز عن التعليق في مواضيع زي هذي
رحمةالله عليهم جميع.

[ عدد التعليقات: 36744 ] نشر منذ 12 ساعة

رحمهما الله رحمة واسعه واحسن عزاء من يعز عليهم فراقهما ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 11 ساعة

رحمكما الله وجمعكما مع بعضكما في جنة ونهر إنا لله وإنا إليه راجعون

[ عدد التعليقات: 3500 ] نشر منذ 7 ساعات

رحمهما الله رحمة واسعه

[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ 7 ساعات

رحمهم الله وغفر لهم جميعا

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يرحمهم ويتجاوز عنهم

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