حزن على رحيل والدته ليفارق الحياة بعدها بساعات أثناء عودته للرياض

علي القحطاني(صدى):

في واقعة تتشابها أحداثها المؤثرة مع الأعمال الدرامية، لقي شاب مصري مصرعه في حادثة شهدها الطريق الواقع بين ” الرياض ” و ” مكة ” مساء أمس السبت.

وتلقى الشاب المصري إيهاب المناوي، نبأ وفاة والدته بمصر بينما كان في العمرة، وبكي وحزن لرحيلها لأنه لم يكن بجانبها أثناء وفاتها.

وكانت الجالية المصرية بالسعودية قد نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أنه لم يتحمل الصدمة وبعد الانتهاء من العمرة وهو في طريقه إلى الرياض، وبساعات قليلة من وفاة والدته، سقط ميتاً هو الآخر، لتعانق روحه روح والدته ويجتمعا بعد فراق.