حزن على رحيل والدته ليفارق الحياة بعدها بساعات أثناء عودته للرياض
في واقعة تتشابها أحداثها المؤثرة مع الأعمال الدرامية، لقي شاب مصري مصرعه في حادثة شهدها الطريق الواقع بين ” الرياض ” و ” مكة ” مساء أمس السبت.
وتلقى الشاب المصري إيهاب المناوي، نبأ وفاة والدته بمصر بينما كان في العمرة، وبكي وحزن لرحيلها لأنه لم يكن بجانبها أثناء وفاتها.
وكانت الجالية المصرية بالسعودية قد نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أنه لم يتحمل الصدمة وبعد الانتهاء من العمرة وهو في طريقه إلى الرياض، وبساعات قليلة من وفاة والدته، سقط ميتاً هو الآخر، لتعانق روحه روح والدته ويجتمعا بعد فراق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 12 ساعة
الأم شي كبيييييييييييير
فووووووق الخياااااااال
مهما تكلمنا وقلنا
مانوفي ولا حق واحد من حقوقها
علشان كذا أجد نفسي عاجز عن التعليق في مواضيع زي هذي
رحمةالله عليهم جميع.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36744 ] نشر منذ 12 ساعة
رحمهما الله رحمة واسعه واحسن عزاء من يعز عليهم فراقهما ,, آمين ,,
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 11 ساعة
رحمكما الله وجمعكما مع بعضكما في جنة ونهر إنا لله وإنا إليه راجعون
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 9 ساعات
حلوة اللبن شمس البيت وضيه الله يغفر لها ويرحمها
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 9 ساعات
غفر الله لهم ولنا ولوالدينا وامواتنا واموات المسلمين
all[ عدد التعليقات: 3500 ] نشر منذ 7 ساعات
رحمهما الله رحمة واسعه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ 7 ساعات
رحمهم الله وغفر لهم جميعا
ابوسامر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يرحمهم ويتجاوز عنهم