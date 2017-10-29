فتاة: مسؤول شركة عرض توظيفي مقابل علاقة.. والعمل تعد برد اعتبارها

طلال الغامدي(صدى):

زعمت فتاة، بأن أحد مسؤولي شركة تقدمت للعمل لديها، ضمن برنامج ” طاقات “، طلب منها إقامة علاقة عبر الجوال حتى يتم توظيفها.

وروت الفتاة عن تفاصيل ما حدث بينها وبين ذلك المسؤول، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، واتهمت الفتاة مسؤول الشركة بأنه ساومها على إقامة علاقة معها عبر الجوال، مقابل توظيفها، وتفاعل معها مغردون، بعد أن نشرت نص محادثة نصية على الجوال قالت إنها دارت بينها وبين ذلك المسؤول في الشركة، تثبت تورطه.

وأوضحت أنها اشتكت لصندوق الموارد البشرية ” هدف “، لأن ذلك الشخص جاءها من برنامج ” طاقات “، فأفادوها بأنهم غير مختصين في ذلك، واشتكت لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ 15 يوما، ولم تسمع منهم ردًا، لأن المعاملة ما زالت قيد التحقيق.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تواصل مع الفتاة لمعرفة تفاصيل الواقعة ووعدها برد اعتبارها من خلال ‏توصيل شكواها للجهات المعنية‎.