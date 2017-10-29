إصابة شاب برصاصة طائشة أثناء متابعته لمشاجرة في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تلقى شاب في الطائف رصاصة طائشة في بطنه، أثناء جلوسه أمام منزله لمتابعة مشاجرة بين شخصين نتج عنها إطلاق نار عشوائي.

وأشار عبدالله الفيفي، إلى أنه كان يجلس برفقة بعض أصدقائه أمام منزله بحي السحيلي، أثناء مشاجرة بين شابين خرجا من مركبتين أحدهما من سكان الحي والآخر من خارجه، وجرى بينهما نقاش حاد؛ نتيجة خلاف بينهما ليتطور إلى شجار.

وأوضح الفيفي أنه أصيب برصاصة في بطنه حالما أخرج الشخص الذي يسكن في الحي مسدسه وأطلق منه طلقات عشوائية في الهواء، مضيفا أنه نقل إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.