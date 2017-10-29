بالفيديو.. برشلونة يعزز صدارته للدوري الاسباني بفوزه على بيلباو

نواف السالم(صدى):

حقق نادي برشلونة فوزًا هامًا على مضيفه اتليتيك بيلباو بهدفين مقابل لا شئ، في مباراة شهدت تألق ليونيل ميسي، ليتصدر الفريق الدوري الاسباني لكرة القدم برصيد 28 نقطة بعد 10 جولات.

افتتح ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 36، وأضاف لاعب الوسط البرازيلي باولينيو الهدف الثاني لبرشلونة في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن أسكن الكرة في الشباك الخالية عقب تصدي الحارس لتسديدة لويس سواريز، رغم تفوق أتليتيك في الهجمات المرتدة.

ورفع ميسي رصيد أهدافه في الدوري إلى 11 هدفا ليتصدر قائمة هدافي المسابقة بفارق هدفين عن سيموني زازا مهاجم فالنسيا الذي سجل 9 أهداف.



httpV://youtu.be/OuF7V_C92ic