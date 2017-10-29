تأسيس أول نادي للرياضات البحرية بينبع

نواف السالم(صدى):

أعلن الأمير عبدالله بن سعود بن محمد رئيس اتحاد الرياضات البحرية، تأسيس أول نادٍ للرياضات البحرية بمحافظة ينبع، بالإضافة إلى تخصيص مكافآت ورواتب شهرية للمميزين في سباقات الرياضات البحرية المشاركين في البطولات الخارجية وإمكانية تفريغهم من وظائفهم للتركيز في هذه البطولات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه أمس بقصر المصمك بشرم ينبع, بحضور مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة سامر العنيني ورئيس بلدية المحافظة فهد المشعان.