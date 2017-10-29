بالفيديو.. خلال محاضرة لمدير جامعة أم القرى يتلفظ بعبارة ” عنصرية “
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من محاضرة لمدير جامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور بكري عساس، حيث تلفظ بعبارة ” عنصرية ” .
وأظهر المقطع ” عساس ” وهو يتحدث للطلاب واثناء المحاضرة تلفظ بعبارة عنصرية فيها تحقير للأشخاص ذوي البشرة السمراء.
أثار مدير الجامعة موجة من الغضب وسط متداولي المقطع، وتصاعدت على مواقع التواصل مطالبات بالاعتذار عما بدر منه، مؤكدين أن هذا التصرف غير مقبول من أي شخص، فكيف بمدير جامعة يمثل قدوة لآلاف الطلاب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 14 ساعة
هذا وهو مدير الجامعة
بس شكلها طلعت منه ومهي مقصودة
لأن هرج أهل مكه اغلبهم كذا
مايحبون العنصرية🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 14 ساعة
كان بأمكانه يقول تلاتين باكستاني
او تلاتين هندي
مني بشوف في هرجه شي🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 14 ساعة
يزعل…🤗
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 14 ساعة
هذا وهو بمرتبة وزير يقول كذا!! امحق معالي، لو قال كان معي خمس شنط كل شنطة يبيلها ثلاثين رجال يشيلها احسن من كلمة ثلاثين تكروني، وين يابو الشباب جالس تسولف مع عيال حارتكم!!!
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 13 ساعة
الرجل هو اسمر عادي
ما قال عنصريه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 13 ساعة
هههههههههههههه
,,, الله يرحم الحال ,,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 13 ساعة
كلامه مافيه إي عنصرية
بس أنه مايتناسب مع مكانته🤔
ابو لما[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 12 ساعة
ابد مااعتقد فيها اي عنصريه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 12 ساعة
أهل مكه ياأخوان
هادا كلامهم وهادي هرجتهم
يتكلمون ببساطه وعفويه وقلوب بيضاء معنو حاجه يخبيها
حتى إزا أرتحلك هلهل لك السبححححه كلها
وهوه جالس يهرج معاااااك
معندهم عنصرية
إزا زعل وزعل مره قلك يوآد يبدوي أفهمني😂😂
والي جالس أهل مكه ويعرفهم
يدري وش أنا اتكلم عنه🤗🤗🤗
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 7 ساعات
والله ما اشوف فيه شي من العنصريه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 6 ساعات
ليس فيه عنصريه
لكن يفضل ان يترفع مثله
ان ينزل لهذا المستوى من الطرح
تقول المرأة الحديدية أنجيلا ميركل
“يبلغ عدد سكان الهند والصين مليارين وستمائة نسمة، ويعبدون أزيد من 150 إلاها بما فبهم البقر والقردة والصراصير لكنهم يعيشون في تجانس وسلام، في حين أن المسلمون يعتقدون ويعبدون ربا واحدا، ولهم قبلة واحدة ورسولهم واحد ولكنهم يتقاتلون باسم الدين وينهب بعضهم الآخر”.
N&7M2[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 5 ساعات
وين العنصرية ؟ اصلا فيه عائلات اسمها الاخير تكروني كلقب