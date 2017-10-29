بالفيديو.. خلال محاضرة لمدير جامعة أم القرى يتلفظ بعبارة ” عنصرية “

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من محاضرة لمدير جامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور بكري عساس، حيث تلفظ بعبارة ” عنصرية ” .

وأظهر المقطع ” عساس ” وهو يتحدث للطلاب واثناء المحاضرة تلفظ بعبارة عنصرية فيها تحقير للأشخاص ذوي البشرة السمراء.

أثار مدير الجامعة موجة من الغضب وسط متداولي المقطع، وتصاعدت على مواقع التواصل مطالبات بالاعتذار عما بدر منه، مؤكدين أن هذا التصرف غير مقبول من أي شخص، فكيف بمدير جامعة يمثل قدوة لآلاف الطلاب.