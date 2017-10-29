بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون صندوق نقود محل ” بقالة ” بالمدينة

نايف السالم(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة في محل بقالة بمحافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة، عملية سرقه من قبل 3 لصوص في وقت متأخر من الليل، أمس الجمعة بعد خداعهم للعامل الذي يعمل بها بطريقة ماكرة.

وأظهر مقطع الفيديو، توقف سيارة أمام محل البقالة، ونزل منها شخصان، يدعي أحدهما عدم قدرته على السير.

ودخل الشخص الأول إلى البقالة وتمكن من سرقة صندوق النقود بسرعة، وهربا معًا من المكان بواسطة الشخص الثالث الذي كان بنتظرهم داخل السيارة.