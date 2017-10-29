بالفيديو.. 3 لصوص يسرقون صندوق نقود محل ” بقالة ” بالمدينة
وثقت كاميرات المراقبة في محل بقالة بمحافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة، عملية سرقه من قبل 3 لصوص في وقت متأخر من الليل، أمس الجمعة بعد خداعهم للعامل الذي يعمل بها بطريقة ماكرة.
وأظهر مقطع الفيديو، توقف سيارة أمام محل البقالة، ونزل منها شخصان، يدعي أحدهما عدم قدرته على السير.
ودخل الشخص الأول إلى البقالة وتمكن من سرقة صندوق النقود بسرعة، وهربا معًا من المكان بواسطة الشخص الثالث الذي كان بنتظرهم داخل السيارة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 15 ساعة
المشكلة بعد مايجيبونهم
يطيحون عند قضاة حنيييييييين أوي
وهذا سبب أزدهارهم وتكاثرهم فمجتمعنا🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 10 ساعات
. حسبي الله عــلاهم عساهم مايربحون .😡.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يسلط عليهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36744 ] نشر منذ 6 ساعات
اخزاكم الله ياحراميه ,,
,, من تشوف اشكالهم تعرف انهم من اقذر خلق الله ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3243 ] نشر منذ 6 ساعات
الغريبه وين راح العامل
ليش اختفى وابعد عن الصندوق كل هذي المدة
ياخوفي انه متواطئ معهم