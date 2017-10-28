بالفيديو.. بطلة ” ركبنى المرجيحة ” تضع وزير التعليم المصري في ورطة
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إحياء دالى حسن بطلة كليب ” ركبنى المرجيحة ” حفلاً داخل إحدى الكليات المصرية، مما أثار استياء وغضب الكثير من المواطنين، حيث اعتبروه إهانة للتعليم الجامعى.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى وزير التعليم العالى المصري الدكتور خالد عبد الغفار، بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعة المشينة، وخاصة أن المطربة المغمورة تغنت بالأغنية المثيرة للجدل لما تحمله من إيحاءات جنسية.
عمروعليه العوض ومنه العوضﻟﻤﺎ ﻧﻜﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﻴﺤﺔ ﺗﺨﺶ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺒﻘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺻﻞ ﻟﺤﺪ ﻓﻴﻦ … ﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻪ(ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ)
Posted by أمسك مخالفه on Wednesday, October 25, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 15 ساعة
هذي تركبها بعير أزين
حرام تظلمون المرجيحة🎡🎢
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 15 ساعة
خاربه خاربه منذ مبطي ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 14 ساعة
قلق وإزعاج 😆
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 14 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههه
عندي مرجيحه
تعالي واركبك المرجيحه
هههههههههههههههههههههههههههههه
نهار السلام[ عدد التعليقات: 656 ] نشر منذ 14 ساعة
يعني سبحان الله . .
ماهذا الحفل . . وماهذه الكليه . . وما هؤلاء الطلبه . . . ؟
وماذا يفعلون ؟ غناء . . ! لا اعتقد
لعلهم من طلبة الطب البيطري . . ودرسهم لذلك اليوم كان عن اصوات الحمير وسلوكها . . . ! يمكن
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 14 ساعة
يالطيف الطف😁😊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 10 ساعات
أووووووووووف كِــــل ذا فـــي حفـــله داخـــل إحـــدى الكـــليات المصـــرية .⁉️.
.
أجـــــل لــو جـات عنـــدي في ألإستراحه إيش راح تِسوي وإيش راح تركب .⁉️.😊🤔🤔🤔😊.
اليامي-الجبيل[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 10 ساعات
وقت أجابه
وكل حرف يكتبه الشخص سوف يكون عليه شهيد يوم القيامه .
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1722 ] نشر منذ 10 ساعات
يع يع يع مقرررفه احس ريحتها معفنه 😷
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ 9 ساعات
اوكي لها مستقبل في الصياعه