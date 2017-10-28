بالفيديو.. بطلة ” ركبنى المرجيحة ” تضع وزير التعليم المصري في ورطة

القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إحياء دالى حسن بطلة كليب ” ركبنى المرجيحة ” حفلاً داخل إحدى الكليات المصرية، مما أثار استياء وغضب الكثير من المواطنين، حيث اعتبروه إهانة للتعليم الجامعى.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى وزير التعليم العالى المصري الدكتور خالد عبد الغفار، بسرعة التدخل والتحقيق فى هذه الواقعة المشينة، وخاصة أن المطربة المغمورة تغنت بالأغنية المثيرة للجدل لما تحمله من إيحاءات جنسية.