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  3. وليد الفراج : الحديث عن اقزام اسيا ليس من أجل الهلال فقط

وليد الفراج : الحديث عن اقزام اسيا ليس من أجل الهلال فقط




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 15 ساعة

مطبل اخر !

[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 7 ساعات

والله ثم والله انه من اجل الهلال

[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 4 ساعات

الهلال فريق مدعوم من الدوله ويحضى بأهتمام بالغ المفروض يكون خارج المنافسه المحليه لأن الاعلام والسياسه واللجان مسخره لخدمته اصبح الان من الصعب انتقاده

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 4 ساعات

عبدالله وحسين ياخي حسين وماوكلي
وش قصتكم بالضبط انتشرت امس وقبل امس مشاهد لمباريات المنتخب وبينت المقاطع التحامل الواضح والصريح ضد المنتخب السعودي وليس ضد الهلال … واليوم تدعون انها من اجل الهلال
اما انكم ضد بلدكم ومع من يقف ضدها او انكم جهله تهرفون بمالا تعرفون

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