وليد الفراج : الحديث عن اقزام اسيا ليس من أجل الهلال فقط

الأحد 29
أكتوبر
مطبل اخر !
والله ثم والله انه من اجل الهلال
الهلال فريق مدعوم من الدوله ويحضى بأهتمام بالغ المفروض يكون خارج المنافسه المحليه لأن الاعلام والسياسه واللجان مسخره لخدمته اصبح الان من الصعب انتقاده
عبدالله وحسين ياخي حسين وماوكلي
وش قصتكم بالضبط انتشرت امس وقبل امس مشاهد لمباريات المنتخب وبينت المقاطع التحامل الواضح والصريح ضد المنتخب السعودي وليس ضد الهلال … واليوم تدعون انها من اجل الهلال
اما انكم ضد بلدكم ومع من يقف ضدها او انكم جهله تهرفون بمالا تعرفون
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عبدالله[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 15 ساعة
مطبل اخر !
حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 7 ساعات
والله ثم والله انه من اجل الهلال
ماوكلي[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 4 ساعات
الهلال فريق مدعوم من الدوله ويحضى بأهتمام بالغ المفروض يكون خارج المنافسه المحليه لأن الاعلام والسياسه واللجان مسخره لخدمته اصبح الان من الصعب انتقاده
ابو الليل[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 4 ساعات
عبدالله وحسين ياخي حسين وماوكلي
وش قصتكم بالضبط انتشرت امس وقبل امس مشاهد لمباريات المنتخب وبينت المقاطع التحامل الواضح والصريح ضد المنتخب السعودي وليس ضد الهلال … واليوم تدعون انها من اجل الهلال
اما انكم ضد بلدكم ومع من يقف ضدها او انكم جهله تهرفون بمالا تعرفون