مشجع يدعو لفريق اوراوا الياباني بالفوز على الهلال امام الكعبة

الأحد 29
أكتوبر
لو دعيت لنفسك مو احسن لكن اسال الله ان يشفيك من مرضك
حمدالله والشكر🤔
إن شاء الله يتقبل دعاءك ! ما صار همنا إلا الجلد المنفوخ اشغلوهم بها
اللي عقولهم مريضه وحالتهم النفسيه سيئه كثيرين وياكرهم هنا فالصحيفه
مساكين الفقراوية ماباقي ولا فريق هندي ايراني ياباني كوري تايلند عربي
الا شجعوه هههههههههههههههههه
جمهور مسيار من الواضح نفسياتهم مدمره مساكين خاصة بعد الهزيمة الأخيرة وعودتهم لمركز الطبيعي السابع أو الثامن
إذا فاز الهلال فهو ممثل الوطن ويستحق مثل الاتحاد البطل
وإذا لم يكتبها الله الهلال في كل عام ينافس على جميع البطولات
هذا مريض للاسف والله يشفيه ويعوض اهله خير
ههههههههههههههههههههه استغفر الله
اتعب نفسه
اسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه ويرفع البأس عنه
وارجوا منه بعد مايخلص عمرته يطلع الطائف يوجد مستشفى اسمه شهار مايحتاج واسطه بس يشاهدون المقطع حقه يدخلونه عنبر خاص
الي تعب نفسه صح
هو الأفدغ هذااااك الي راح ياخذ عمره لترامب
ولا الثاني الي مسمي المسجد بأسم ايفانا
أنا مدري وش صاير باالدنيا
لكن الله يهدي الجميع🤔
ليتك دعيت ان الله يفك
من الحفاضتك الي كل مانتصر الهلال
تبللت
ياقرطاس
قوم اذا ضرب الحذاء بوجهه — صرخ الحذاء باي ذنب اضرب
من الجهل ان يعمل شخص مثل هذا العمل الجاهل
اللهم يامثبت الدين والعقل ,,
,, لا وطنية عند هاالمخلوق المذكور ابداً أبد ,,
يذكرني بداعية مصري
معطي الكعبه ظهره
وجالس يدعي للمتابعين والمتابعات
الي على صفحته فتويتر وفيسبوك
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قلة عقل ولله الحمد
الحماقه اعيت من يداويها
طبيعي الصراخ على قدر الألم . الله يشرف الحرم عن هؤلاء الحمقى
وجعان هذا الله لايبلانا
يدعي بخسارة فريق سعودي مسلم
من فريق غير سعودي ياباني غير مسلم
وببيت الله العظيم
هذا مخه فيه خلل
مثل اللي يسكر ويقول الله يعيننا على السكرة
😂😂
الله لايتقبل منك لاصلاة ولاعمره يا عديم الوطنية هذا بال ماتدعو لمن يمثل الوطن
هههههههههههههههههه
قلت لكم النصراويين فاصلين
هبل فيهم الهلال ماعاد بقي فيهم عقل
هههههههههههههههههه
بعض الناس اشوفهم تسنعو هههههههههههه سبحان الله
الله يشفي عقله المريض
من حقك تدعي والدعاء زين لكن وش بينفعونك الفريق الياباني
الله يهديك
ادع لميمتك .. وابيك ازين لك دام باقى في عقلك شوية عقل
خبل فيك تشجيع النصر
هذا اكيد نصراوي مريض نفسياً هههههههههههههههه متعقد من الهلال 💔😂
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
mnsoor143377[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 15 ساعة
لو دعيت لنفسك مو احسن لكن اسال الله ان يشفيك من مرضك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 15 ساعة
حمدالله والشكر🤔
عبدالله[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 15 ساعة
إن شاء الله يتقبل دعاءك ! ما صار همنا إلا الجلد المنفوخ اشغلوهم بها
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 15 ساعة
اللي عقولهم مريضه وحالتهم النفسيه سيئه كثيرين وياكرهم هنا فالصحيفه
عبدالهادي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 15 ساعة
مساكين الفقراوية ماباقي ولا فريق هندي ايراني ياباني كوري تايلند عربي
الا شجعوه هههههههههههههههههه
جمهور مسيار من الواضح نفسياتهم مدمره مساكين خاصة بعد الهزيمة الأخيرة وعودتهم لمركز الطبيعي السابع أو الثامن
إذا فاز الهلال فهو ممثل الوطن ويستحق مثل الاتحاد البطل
وإذا لم يكتبها الله الهلال في كل عام ينافس على جميع البطولات
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1974 ] نشر منذ 15 ساعة
هذا مريض للاسف والله يشفيه ويعوض اهله خير
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 14 ساعة
ههههههههههههههههههههه استغفر الله
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 14 ساعة
اتعب نفسه
اسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه ويرفع البأس عنه
وارجوا منه بعد مايخلص عمرته يطلع الطائف يوجد مستشفى اسمه شهار مايحتاج واسطه بس يشاهدون المقطع حقه يدخلونه عنبر خاص
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 11 ساعة
الي تعب نفسه صح
هو الأفدغ هذااااك الي راح ياخذ عمره لترامب
ولا الثاني الي مسمي المسجد بأسم ايفانا
أنا مدري وش صاير باالدنيا
لكن الله يهدي الجميع🤔
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 10 ساعات
ليتك دعيت ان الله يفك
من الحفاضتك الي كل مانتصر الهلال
تبللت
ياقرطاس
ابو وليد[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 8 ساعات
قوم اذا ضرب الحذاء بوجهه — صرخ الحذاء باي ذنب اضرب
alfahd42[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 8 ساعات
من الجهل ان يعمل شخص مثل هذا العمل الجاهل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 8 ساعات
اللهم يامثبت الدين والعقل ,,
,, لا وطنية عند هاالمخلوق المذكور ابداً أبد ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 8 ساعات
يذكرني بداعية مصري
معطي الكعبه ظهره
وجالس يدعي للمتابعين والمتابعات
الي على صفحته فتويتر وفيسبوك
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قلة عقل ولله الحمد
سيرووم[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 6 ساعات
الحماقه اعيت من يداويها
sizar9999[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 6 ساعات
طبيعي الصراخ على قدر الألم . الله يشرف الحرم عن هؤلاء الحمقى
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2060 ] نشر منذ 6 ساعات
وجعان هذا الله لايبلانا
يدعي بخسارة فريق سعودي مسلم
من فريق غير سعودي ياباني غير مسلم
وببيت الله العظيم
هذا مخه فيه خلل
مثل اللي يسكر ويقول الله يعيننا على السكرة
😂😂
N&7M2[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 5 ساعات
الله لايتقبل منك لاصلاة ولاعمره يا عديم الوطنية هذا بال ماتدعو لمن يمثل الوطن
سعيداان[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههههههههههه
قلت لكم النصراويين فاصلين
هبل فيهم الهلال ماعاد بقي فيهم عقل
هههههههههههههههههه
متابع[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 53 دقيقة
بعض الناس اشوفهم تسنعو هههههههههههه سبحان الله
kkk[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يشفي عقله المريض
الملكي الهلالي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 6 دقائق
من حقك تدعي والدعاء زين لكن وش بينفعونك الفريق الياباني
الله يهديك
ادع لميمتك .. وابيك ازين لك دام باقى في عقلك شوية عقل
خبل فيك تشجيع النصر
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 4 دقائق
هذا اكيد نصراوي مريض نفسياً هههههههههههههههه متعقد من الهلال 💔😂