الخدمة المدنية تعتمد وثيقة موحدة للبدلات والتعويضات

عادل الحربي(صدى):

أعتمدت وزارة الخدمة المدنية، وثيقة موحَّدة؛ تحدد وتعرف وتصنف البدلات والمكافآت والتعويضات التي تصرف لموظفي الدولة، وذلك حسبما ذكرت مصادر صحفيه.

ومن المقرر أن يتم تبلغ الوزارة جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بما توصلت إليه اللجنة من تصنيف وترميز للبدلات والمكافآت والتعويضات، لاعتمادها.

وكانت الوزارة قد كلفت في وقت سابق لجنة البدلات بالوزارة، بتصنيف وترميز البدلات والمكافآت والتعويضات؛ وذلك لتوحيد الجهود، ومنع الازدواجية.