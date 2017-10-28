رئيس الرياضة يتكفل بمعسكر إعداد نجم الأخضر

طلال الغامدي(صدى):

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تحمل كافة مصاريف معسكر لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني الأول احمد الفريدي، في إطار الدعم الذي يجدده المنتخب من معاليه.

ومن المقرر أن يلتحق احمد الفريدي ابتداء من غدا الأحد في معسكر إعدادي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستمر لمدة عشرة أيام، بهدف رفع مخزونه اللياقي، وجاهزيته البدنية، وذلك بناء على توصية من المدير الفني للمنتخب إدغاردوا باوزا.

وكان رئيس مجلس إدارة النصر الأمير فيصل بن تركي قد أبدى موافقته على الطلب الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم لالتحاق اللاعب بالمعسكر.

من جهته قدم رئيس اتحاد الكرة عادل بن محمد عزت الشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على الدعم الكبير، والاهتمام المباشر الذي يجده المنتخب الوطني من معاليه، ووقوفه الدائم من أجل إعداد مثالي للمتنخب قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.

ونوه رئيس الاتحاد بالتجاوب الذي وجده من قبل رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، وتفهمه لمصلحة اللاعب والمنتخب الوطني.