الأهلي يواصل تحضيراته على الملعب الرديف لمواجهة الفيحاء

نواف السالم(صدى):

يواصل فريق الأهلي تحضيراته على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة المشعة ” ، وذلك ضمن استعدادات الفريق للقاء ضيفه الفيحاء الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الـ9 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت التدريبات غياب المهاجم عمر السومة الذي تواجد في العيادة الطبية بالنادي لشعوره بآلام عضلية وسيخضع لبرنامج علاجي لمحاولة إشراكه في لقاء الفيحاء، إلى جانب سعيد المولد وعقيل بلغيث حيث تواجدا أيضاً في العيادة الطبية بالنادي.

وكان اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء الفيصلي الخميس الماضي، قد قامو بتدريبات استرجاعية ولياقية تحت إشراف المدرب اللياقي في الفريق خيسوس بينيدو، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات تكتيكية وفنية.