مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية يفقد 108 نقاط

مسقط(صدى):

شهد المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي، فقدان 108 نقاط في موجة هبوط شهدتها السوق وشملت 29 شركة مقابل 9 شركات فقط ارتفعت أسعارها و12 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.

وأغلق المؤشر بنهاية الأسبوع الماضي على 4958 نقطة متخليًا عن مستوى الـ 5000 نقطة الذي صعد إليه في 20 أيلول الماضي، وسجلت المؤشرات القطاعية جميعها هبوطًا.

فيما شهدت السوق تداولات هادئة وبلغت قيمة التداولات حوالي 10.5 مليون ريال عماني مقابل 12.7 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 3509 صفقات إلى 2350 صفقة.

وفقدت القيمة السوقية الأسبوع الماضي 94.8 مليون ريال عماني وبلغت بنهاية تداولات الخميس الماضي 17 مليارا و709.1 مليون ريال عماني.