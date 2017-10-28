هطول أمطار متوسطة على محايل

محمد بن طحيطح (صدى):

هطلت مساء اليوم السبت، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة محايل، شملت معظم أرجاء المحافظة ، إرتوت على إثرها الأرض.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” الشرقية ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الجوف ، تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ” في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق طريف و القريات وعلى مرتفعات جازان و عسير والباحة والطائف.