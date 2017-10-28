نواف بن سعد ينتقد عدم حضور المسئولين لمبارة النهائي الآسيوي
انتقد الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، غياب مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال ” برنامج كورة ” التلفزيونــي أمس قائلاً: ” حتى هذه اللحظة تم إرسال 17 اسمًا، لا يوجد فيهم مسؤول مهم من الاتحاد الآسيوي، سوف يحضر لذهاب النهائي الآسيوي ” .
وتابع رئيس الهلالي:أن ” أعلى مسؤول سيحضر الذهاب القاري هو رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، والبقية كلهم موظفون وسكرتارية ” .
وتساءل رئيس الهلال: ” كيف يشعر طاقم التحكيم أو المراقبـون بأن هناك اهتمامًا في النهائي، طالما أن هذا مستوى حضور المسؤولين، بينما الإياب الذي سيقام في اليابان سيحضره الجميع وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الآسيوي ” .
وأبدى الأمير نواف بن سعد ثقة كبيرة في قدرات فريقه، وقال: ” على مستوى الفريق لا أشعر بالخوف من نهائي آسيا، وكل ما يقلقني هو عدم اختيار من هو كفء لإدارة هذه المباريات ” .
وحذر رئيس الهلال من تكرار أخطاء نهائي 2014 أمام سيدني الأسترالـي، وأوضح قائلا: “كان هناك ظلم تحكيمي واضح في نهائي آسيا بين الهلال وسيدني.. والدليل أننا ما زلنا نتحدث عن هذا الظلم حتى اليوم ” .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1974 ] نشر منذ 16 ساعة
اتمنى من رئيس الهلال ان يركز الان بالفريق ويترك هذي الامور عنه حتى لا يوتر الاعبين والشارع الرياضي معه
الهلال مقبل على مرحلة مهمه جدا وان هناك خصوم بالداخل تتمنى فشل الهلال ولكن المحب يتمنى الاسيوية هلالية وان شاء الله هلالية
الروقي[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 16 ساعة
الحكم حق الذهاب مطرود عن التحكيم في الاردن حكم اردني طاردينه الاتحاد الاردني بسبب سوء تحكيمه وسوء النتايج التي غيرت مجرى كم مباراة بسبب تحكيمة وتم منعة من التحكيم محليا ….
ويجي الاتحاد الاسيوي يخليه حكم الذهاب ….
وهو مطرود من التحكيم بعد مباراة الفيصلي الاردني مع الجزيرة في كاس الكؤوس واحتسب ضربة جزاء غير صحيحة للفيصلي وفازوا بسببها …. وحكم في البطولة العربية في مصر ومستواة كان فاشل …
واسمة ادهم مخادمة ……
الله يستر لايطلع نشيمورا رقم ٢
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 16 ساعة
اتمنى هزيمة هذا الفريق المدلل ابو صيااااااح
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 16 ساعة
يارب مهزوم يارب
النخيش[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 16 ساعة
اصلا الرياضه السعوديه تدفع ثمن ضعف المسئولين عن الرياضه لدينا خلال الفتره الماضيه ندعم المرشحين الخليجين للوصول الى المناصب العليا بالاتحاد الاسيوي واخرهم الشيخ سلمان الذي نجد منه الوقوف مع الفرق الايرانيه وغيرها ضد الانديه السعوديه غريبه السعوديه اكبر بلد خليجي ويقف خلف الاقزام وينتظر منهم المساعده ولاياكل بيده وتولي المناصب القاريه وذلك بسبب ضعف المسئولين عن الرياضه لدينا والان مع المستشار ال الشيخ نبحث عن حقوقنا المسلوبه واللتي نحن من اسباب ضياعها وووووووووووووووووووووووووووو
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 15 ساعة
بالتوفيق للزعيم كايدهم
عربي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 15 ساعة
ابو الغريب
جربت ياغالي تشرب حليب قليل الدسم وتتغطى وتنام زين لاتحلم في جحفلي
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طارق[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 13 ساعة
اللي تفعلونه في الانديه السعوديه سوف يفعل بكم
وكارثة ابو زندة الى الان ونحن نتحدث عنها