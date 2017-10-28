نواف بن سعد ينتقد عدم حضور المسئولين لمبارة النهائي الآسيوي

نواف السالم(صدى):

انتقد الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، غياب مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال ” برنامج كورة ” التلفزيونــي أمس قائلاً: ” حتى هذه اللحظة تم إرسال 17 اسمًا، لا يوجد فيهم مسؤول مهم من الاتحاد الآسيوي، سوف يحضر لذهاب النهائي الآسيوي ” .

وتابع رئيس الهلالي:أن ” أعلى مسؤول سيحضر الذهاب القاري هو رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، والبقية كلهم موظفون وسكرتارية ” .

وتساءل رئيس الهلال: ” كيف يشعر طاقم التحكيم أو المراقبـون بأن هناك اهتمامًا في النهائي، طالما أن هذا مستوى حضور المسؤولين، بينما الإياب الذي سيقام في اليابان سيحضره الجميع وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الآسيوي ” .

وأبدى الأمير نواف بن سعد ثقة كبيرة في قدرات فريقه، وقال: ” على مستوى الفريق لا أشعر بالخوف من نهائي آسيا، وكل ما يقلقني هو عدم اختيار من هو كفء لإدارة هذه المباريات ” .

وحذر رئيس الهلال من تكرار أخطاء نهائي 2014 أمام سيدني الأسترالـي، وأوضح قائلا: “كان هناك ظلم تحكيمي واضح في نهائي آسيا بين الهلال وسيدني.. والدليل أننا ما زلنا نتحدث عن هذا الظلم حتى اليوم ” .