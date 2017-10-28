بالصور.. لاعب النصر السابق يحتفل بقرار حفل الاعتزال

طلال الغامدي(صدى):

عبر لاعب النصر السابق الدولي فهد الهريفي، عن سعادته الشديدة، ابتهاجاً بقرار رئيس هيئة الرياضة إقامة حفل اعتزال له.

وكتب الهريفي على حسابه في تويتر ” مساء أمس كان يومًا عائليًا كبيرًا، ابتهاجاً بحفل الاعتزال، ربي يسعد ويوفق من جعل الفرحة تغمرنا، أما أنتم فموعدنا أستاد الملك فهد ” ، مرفقا بالتغريدة صوراً للاحتفال العائلي.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ تكفل بإقامة مهرجان اعتزال للاعب، داعيا اللاعب لاختيار الوقت والفريق الذي يفضله للعب معه خلال حفل تكريمه.