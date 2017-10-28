  • الأحد 29

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. ” قطة ” تسحل شخصاً في الإسكندرية

بالفيديو.. ” قطة ” تسحل شخصاً في الإسكندرية

بالفيديو.. ” قطة ” تسحل شخصاً في الإسكندرية
القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو، اعتداء قطة بوحشية على أحد المواطنين فى أحد مناطق الإسكندرية، عاصمة مصر الثانية.

ورجح متداولو الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القطة سحلت الرجل عقب إيذائه أطفالها الصغار، وأحدثت إصابات بالغة فى مناطق متفرقة بجسده.

الدخيله

#تحديث وصلنا رسايل بتقول إنه كان ماسك حد من عيالها وعشان كده هاجمته جالنا رسايل عن مهاجمة قطه للماره في الدخيلة الشمعدان وفي ناس اتعورت .. وبالفعل جالنا الفيديو ده من كاميرا سنترال السلام أمام مسجد أم المؤمنين #عدسة : بهاء فوزى #اسكندرية

Posted by ‎مباشر من الإسكندرية‎ on Saturday, October 28, 2017


الوسوم:, ,

17 تعليق

[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 17 ساعة

القطوه تصير متوحشه لاصار الأمر يتعلق بأطفالها
أذكر عندي قطوه فالحوش نفس الشي
الي يقرب منها من العمال او إي واحد
تنقز فيه
وتخربشه
بس انا كانت تخاف مني
فطردتها واخذي صغارها وراحت فاالرحه جمب بيتي
وبعد فترة دفنها الشيول باالتراب هي وصغارها
يقولي الحضرمي سواق الشيول
يوم قرب منها تنقز تبي تعض بكت الشيول
يقول خوفتها ابغاها تروح عيت
عود دفنتها هي والي معها.

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 16 ساعة

كلن يصير متوحش عند اطفاله

[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 16 ساعة

يستاهل اكثر

[ عدد التعليقات: 908 ] نشر منذ 16 ساعة

يكون الذي بزورتها ربنا سلط لة قط تنهش فئة كان عزمتها علي واحد شاي وصلحة للمعلم قط

[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 15 ساعة

هههههههه اللي فازع باالكرسي غبي كسر الرجال بكرسيه ,,,

,, مايدري هو يحاول الفكه من الكرسي والا من البسه ,,

[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 15 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة

يمه..
أذكر كان عندنا بسه ف البيت اخوي مربيها بصراحه ماقد خفت منها لكن سبحان الله كذا ما احب تقرب مني
وأمي كانت رافضة أنها نرميها تقول تعودنا ع وجودها
للعلم ما تدخل الغرف ع باب المطبخ فقط

[ عدد التعليقات: 1974 ] نشر منذ 15 ساعة

ههههههههههههههههههههههه
مسكين هو يحصلها من القطه او من ابو كرسي

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 14 ساعة

كل سلطه عليها من الله سلطه

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 14 ساعة

شِفت كيـف عـزيـزي ابو محمد كَسَـر ألرجــال وخَــلخَل عِضــامه .
.
هههههههههههههههه.😂😂😂😂😁😁😁😁😅😅😅😅.

[ عدد التعليقات: 3500 ] نشر منذ 8 ساعات

كفو يا القطو

[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 4 ساعات

أذكر واحد في الجبيل الصناعية قبل سنوات دخلت قطة منزلة ووسخت المجلس بنجاستها وفقد أعصابة وقام بقفل باب المجلس عليها وبدأ يضربها بوحشية المهم بعد دقائق أهلة سمعوه يصرخ بألم وكسروا الباب وهربت القطة للشارع ووجدوا الشاب مضرجاً بدمائة فقد تكورت القطة وقفزت عليه وفقأت عينة بالكامل .. ولا يزال هذا الرجل يعيش بعين واحدة الله يعينة ..
الحكمة أن هذه حيوانات وتفعل أشيا ءبطريقة بدائية فيجب على الأنسان العاقل أن يرحمها ألا أن هددت حياته أو من يحب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *