بالفيديو.. ” قطة ” تسحل شخصاً في الإسكندرية

القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو، اعتداء قطة بوحشية على أحد المواطنين فى أحد مناطق الإسكندرية، عاصمة مصر الثانية.

ورجح متداولو الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القطة سحلت الرجل عقب إيذائه أطفالها الصغار، وأحدثت إصابات بالغة فى مناطق متفرقة بجسده.