بالفيديو.. ” قطة ” تسحل شخصاً في الإسكندرية
وثق مقطع فيديو، اعتداء قطة بوحشية على أحد المواطنين فى أحد مناطق الإسكندرية، عاصمة مصر الثانية.
ورجح متداولو الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القطة سحلت الرجل عقب إيذائه أطفالها الصغار، وأحدثت إصابات بالغة فى مناطق متفرقة بجسده.
#تحديث وصلنا رسايل بتقول إنه كان ماسك حد من عيالها وعشان كده هاجمته جالنا رسايل عن مهاجمة قطه للماره في الدخيلة الشمعدان وفي ناس اتعورت .. وبالفعل جالنا الفيديو ده من كاميرا سنترال السلام أمام مسجد أم المؤمنين #عدسة : بهاء فوزى #اسكندرية
Posted by مباشر من الإسكندرية on Saturday, October 28, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 17 ساعة
القطوه تصير متوحشه لاصار الأمر يتعلق بأطفالها
أذكر عندي قطوه فالحوش نفس الشي
الي يقرب منها من العمال او إي واحد
تنقز فيه
وتخربشه
بس انا كانت تخاف مني
فطردتها واخذي صغارها وراحت فاالرحه جمب بيتي
وبعد فترة دفنها الشيول باالتراب هي وصغارها
يقولي الحضرمي سواق الشيول
يوم قرب منها تنقز تبي تعض بكت الشيول
يقول خوفتها ابغاها تروح عيت
عود دفنتها هي والي معها.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 16 ساعة
كلن يصير متوحش عند اطفاله
قوقاز[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 16 ساعة
يستاهل اكثر
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 908 ] نشر منذ 16 ساعة
يكون الذي بزورتها ربنا سلط لة قط تنهش فئة كان عزمتها علي واحد شاي وصلحة للمعلم قط
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 16 ساعة
حتى القطط والبهايم تدافع عن عيالها سبحانك يارب ما اعظمك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 16 ساعة
واللي يغلط عليهم يستاهل مايصير له من اذيه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 16 ساعة
ههههه والله طلعت قويه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 15 ساعة
يالبى اللي يضحك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 15 ساعة
هههههههه اللي فازع باالكرسي غبي كسر الرجال بكرسيه ,,,
,, مايدري هو يحاول الفكه من الكرسي والا من البسه ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 15 ساعة
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توتي الجهني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
يمه..
أذكر كان عندنا بسه ف البيت اخوي مربيها بصراحه ماقد خفت منها لكن سبحان الله كذا ما احب تقرب مني
وأمي كانت رافضة أنها نرميها تقول تعودنا ع وجودها
للعلم ما تدخل الغرف ع باب المطبخ فقط
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1974 ] نشر منذ 15 ساعة
ههههههههههههههههههههههه
مسكين هو يحصلها من القطه او من ابو كرسي
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 14 ساعة
كل سلطه عليها من الله سلطه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 14 ساعة
شِفت كيـف عـزيـزي ابو محمد كَسَـر ألرجــال وخَــلخَل عِضــامه .
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هههههههههههههههه.😂😂😂😂😁😁😁😁😅😅😅😅.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 14 ساعة
البادي اظلم😊😁
all[ عدد التعليقات: 3500 ] نشر منذ 8 ساعات
كفو يا القطو
سعيداان[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 4 ساعات
أذكر واحد في الجبيل الصناعية قبل سنوات دخلت قطة منزلة ووسخت المجلس بنجاستها وفقد أعصابة وقام بقفل باب المجلس عليها وبدأ يضربها بوحشية المهم بعد دقائق أهلة سمعوه يصرخ بألم وكسروا الباب وهربت القطة للشارع ووجدوا الشاب مضرجاً بدمائة فقد تكورت القطة وقفزت عليه وفقأت عينة بالكامل .. ولا يزال هذا الرجل يعيش بعين واحدة الله يعينة ..
الحكمة أن هذه حيوانات وتفعل أشيا ءبطريقة بدائية فيجب على الأنسان العاقل أن يرحمها ألا أن هددت حياته أو من يحب