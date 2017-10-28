أمين تبوك يتفقد سير العمل في مشروعات المنطقة

محمود البلوي(صدى):

أجري أمين منطقة تبوك نايف بن سعيدان أمس الجمعة، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمشاريع الأمانة الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث تفقد مشاريع جسور المشاة على طريق الأمير عبدالمجيد وطريق الملك فيصل ووجه بسرعة إنجاز الأعمال وتركيب أجزاء الجسور في مواقعها خلال أسبوعين بعد عملية التجميع التي تمت سابقاً مع ضرورة وأهمية الإلتزام بالتصاميم والمواصفات الفنية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان أن الجولة جاءت وفق جدول زمني تم إعداده مسبقاً للإطلاع ميدانياً على سير أعمال المشاريع وما يعترضها من عوائق قد تؤخر إنجازها.