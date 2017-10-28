رئيس تحرير صدى يطالب بتطهير الاتحاد الآسيوي
فتح الكاتب الصحفي عبدالسلام القزيز، رئيس تحرير صدى، النار على من أسماهم بأقزام آسيا، قائلا: ” تَبَّتْ يدا كل حاقد و تَبَّتْ يدا الخائنين فكراً وعبثا ” .
وأكد القزيز، أن الاتحاد الآسيوي يحتاج إلى بتر بعض الأعضاء ليعيش باقي الجسد، مشيرا إلي الأعضاء السقيمة تحتاج للكي.
وقال أن أحمد الفهد أعلن استقالته من مهامه الكروية وسحب ترشحه من عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خليفة اتهامه بقضايا فساد.
واختتم تغريداته قائلا: ” المعروف عن القزمية بأنها حالة مرضية واختلال هرموني يمنع نمو القامة وتؤكد الأبحاث ان الأقزام كانوا يسكنون إيران ” .
جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، فتح النار على الاتحاد الأسيوي برئاسة سلمان الخليفة، بسبب ما بدر منهم مؤخرًا تجاه الأندية واتحادات المملكة.
وقال وزير الرياضة، المملكة تدعم المرشحين وبمجرد وصولهم للمناصب يعملون ضدنا وأنا لن أسمح بهذا .
وأضاف تركي آل الشيخ ، ” أقزام أسيا لن يضروا رياضة المملكة وما حدث من الاتحاد الأسيوي تجاه الأندية والاتحادات لن أسمح بتكراره فأنا من الواجب عليّ حمايتهم ” .
الهلالي[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 18 ساعة
عندنا في الارياف التطهير يتم عند الحلاق
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 17 ساعة
والله والنعم بالأخ عبدالسلام
ابك هذا اللي جنناه بكتاباتنا وتعليقاتنا 😂😂😂 سامحني ياعبدالسلام 😎
يازقنك زقناه ياعبدالسلام ، أتذكّر اني كلمته بالجوال لأكثر من ساعه كامله قبل
ثلاث سنوات
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 17 ساعة
كفو ياعبدالسلام👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Saqr[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 16 ساعة
يا رجال ماحد درى عنك
ماتكلمت الا بعد ما عدمهم تركي ال الشيخ
الا انت والاعلاميين من اول مالكم حس
القرشي[ عدد التعليقات: 1838 ] نشر منذ 16 ساعة
تحياتي وتقديري لشخصك الكريم اخي الأستاذ عبدالسلام القزيز ولجميع العاملين في صحيفة صدى
ولجميع قراء وأصدقاء صدى الدائمين دون إستثناء .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 16 ساعة
احمد الحربي
أولآ هذي صحيفة مو جريدة
ركز زين الله يهديك
الشي الثاني ونخوك
هذي صحيفة متنوعة مثل إي صحيفة فاالعالم
ومحد جبرك تقرى ولا حد ضربك على يدك
حن ندخل ناخذ المفيد
سواء من اخبار او معلقين
والي مهو مفيد محد جبرك عليه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 15 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اختلط الحابل بالنابل
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 15 ساعة
شفتي كيف يخيتي أم ألخــــــير اختلط الحابل بالنابل .⁉️.
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أنا بَعــد إستَغرَبت وقُمت أدَوِر الحابل بَــس مَلِقــــــــيت غــــــير النابِـــــل .🤔🤔😊.
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هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه .🤔🤔😊🤔🤔.
عبدالله[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 15 ساعة
من انت حتى تطالب ؟؟محد درا عنك
عبدالله[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 15 ساعة
مساكين اشتغلت الاتهامات والمؤمرات وبعون الله فريق اوراوا الياباني فايز رايح جاي وبتطير طواقي السنافر الزرق كالعادة
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 15 ساعة
وفقك الله اخ عبدالله ابادلك الامنيات هههههههههههههه
دعم لامحدود للسنافر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36743 ] نشر منذ 14 ساعة
تمام .. ماقال غلط ..
):[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 14 ساعة
والله يا اخ عبدالسلام لو انك قلت ان القصد من كلمة قزم التي وصفت بها هؤلاء كنت اقصد بها “الشخص اللؤم والشح” كما هو معناها بمعجم لسان العرب ، لكان افضل من وصفك معناها هو الشخص المريض الذي لديه اختلال هرمني يمنع نمو القامة. لأنك بموصفك هذا جرحت انسان يعانون من هذه الحالة.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5892 ] نشر منذ 12 ساعة
والله ماحد درى عنه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 12 ساعة
أنا مدري بعض الناس شلون تفكر
الأستاذ عبدالسلام القزيز
كاتب صحفي ورئيس تحرير صحيفة
ومنبر من منابر الأعلان وصوت مسموع
وهذا هو الصحفي الناجح
ولا وشو له هو صحفي
أعوذ باالله من بعض العقول
واصل دربك ياأستاذ عبدالسلام
وكلنا ندعمك
وباالتوفيق👍👍👍
Saqr[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 10 ساعات
الفقراويه ماعندهم الا الامنيات زادكم الله فقر
وصلوا مره بالترشيح وازعجونا
يخوي استحوا على دمكم انتم وفريقكم الخايس
والله مدري كيف لكم وجه تتكلمون
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13779 ] نشر منذ 9 ساعات
وصلتني مقاطع تكشف مدى حقارة الشيخ فهد مع تميم في مواقفهم ضد الاتحاد السعودي
والسؤال لماذا كنا ساكتين عليهم من زمان ونحن نعرف خيانتهم وعدائهم لنا ؟
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 9 ساعات
اوكيــــك اوكيــــك .😊 . 🆗.
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2695 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق ل فريق اوراوا الياباني