رئيس تحرير صدى يطالب بتطهير الاتحاد الآسيوي

نواف السالم(صدى):

فتح الكاتب الصحفي عبدالسلام القزيز، رئيس تحرير صدى، النار على من أسماهم بأقزام آسيا، قائلا: ” تَبَّتْ يدا كل حاقد و تَبَّتْ يدا الخائنين فكراً وعبثا ” .

وأكد القزيز، أن الاتحاد الآسيوي يحتاج إلى بتر بعض الأعضاء ليعيش باقي الجسد، مشيرا إلي الأعضاء السقيمة تحتاج للكي.

وقال أن أحمد الفهد أعلن استقالته من مهامه الكروية وسحب ترشحه من عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خليفة اتهامه بقضايا فساد.

واختتم تغريداته قائلا: ” المعروف عن القزمية بأنها حالة مرضية واختلال هرموني يمنع نمو القامة وتؤكد الأبحاث ان الأقزام كانوا يسكنون إيران ” .

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، فتح النار على الاتحاد الأسيوي برئاسة سلمان الخليفة، بسبب ما بدر منهم مؤخرًا تجاه الأندية واتحادات المملكة.

وقال وزير الرياضة، المملكة تدعم المرشحين وبمجرد وصولهم للمناصب يعملون ضدنا وأنا لن أسمح بهذا .

وأضاف تركي آل الشيخ ، ” أقزام أسيا لن يضروا رياضة المملكة وما حدث من الاتحاد الأسيوي تجاه الأندية والاتحادات لن أسمح بتكراره فأنا من الواجب عليّ حمايتهم ” .