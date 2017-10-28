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ترفيع كابرس على البحر




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 17 ساعة

ولا غرز رجع يصيح ويبكي
ووينكم ياحرس الحدود ياخفر السواحل
شوفو ياناس
تركوني وتصوير وتشهير
وتجيك الناس تطالب بمحاسبة ومعاقبة خفر السواحل🤔

[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 15 ساعة

اهبل فاقد عقله وبيده سياره ,,

[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 14 ساعة

ماشاء الله عليه فناااان

[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 4 ساعات

هذي دلاخة وقلة عقل

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