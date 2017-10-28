ترفيع كابرس على البحر

الأحد 29
أكتوبر
ولا غرز رجع يصيح ويبكي
ووينكم ياحرس الحدود ياخفر السواحل
شوفو ياناس
تركوني وتصوير وتشهير
وتجيك الناس تطالب بمحاسبة ومعاقبة خفر السواحل🤔
اهبل فاقد عقله وبيده سياره ,,
ماشاء الله عليه فناااان
هذي دلاخة وقلة عقل
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 17 ساعة
ولا غرز رجع يصيح ويبكي
ووينكم ياحرس الحدود ياخفر السواحل
شوفو ياناس
تركوني وتصوير وتشهير
وتجيك الناس تطالب بمحاسبة ومعاقبة خفر السواحل🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 15 ساعة
اهبل فاقد عقله وبيده سياره ,,
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 14 ساعة
ماشاء الله عليه فناااان
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 4 ساعات
هذي دلاخة وقلة عقل