مركز الملك سلمان للشباب يطلق مسابقة للتطوع الميداني

نايف السالم(صدى):

أطلق مركز الملك سلمان للشباب مسابقة ” #سعودي_مرّ_من_هنا ” ، ضمن مبادرة ” #نحن_عطاء ” ، وتهدف إلى دعم الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين في الخارج.

وتسعى المبادرة الأولى من نوعها في المملكة، إلى تعزيز الصورة الإيجابية عن المبتعثين والمملكة، وتفعيل طاقاتهم في مختلف الدول، وتحفيزهم على الاستمرار في العطاء ونشر تجاربهم وتوسيع أثرها، عبر رصد تجاربهم التطوعية وإتاحة منصة للتطوع الميداني لكل المبتعثين المبادرين والمهتمين بالتطوع، وتمهّد المسابقة للمشاركة بالتطوع في اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق 5 ديسمبر 2017م.

وتمر المبادرة بسبعة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى رصد التجارب التطوعية للدارسين في دول الابتعاث، بينما تتمثل المرحلة الثانية في مسابقة (#سعودي_مرّ_من_هنا )، على أن يبدأ التقدّم لها من 26 اكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2017م، من خلال الرابط: من هنا .