3 مبادرات تطلقها سياحة مكة في اجتماعها مع جبل عمر

حسين العلي(صدى):

عقدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة اجتماعا مع مسؤولي مشروع جبل عمر للتطوير العقاري والذي يضم تحت مظلتة 40 برجاً فندقياً في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف، ويعد المشروع متعدد الاستخدامات لما يحتويه من الأجنحة والوحدات السكنية الفاخرة والفنادق العالمية والأسواق التجارية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف:” إن الاجتماع جاء في إطار مشروع “كيف نكون قدوة” الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وتندرج تحت إستراتيجية المنطقة في جانب بناء الإنسان.

وأوضح الدكتور الشريف، أنه تم خلال الاجتماع اطلاق 3 مبادرات تمثلت في ضرورة توطين وظائف قطاع الضيافة والإيواء السياحي استجابة لمبادرات ‏الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتوجيهات من رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، بتوطين وظائف قطاع السياحة كون السياحة الوطنية إحدى أهم القطاعات الاقتصادية انتاجا لفرص العمل.

وجاءت المبادرة الثانية بالاتفاق بين الجانبين على إقامة ملتقى ومعرض للتوظيف، بالإضافة إلى إقامة برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات مسؤولي الفنادق وتأهيلهم وتشجيع المواهب الشابة الطموحة على العمل في قطاع السياحة والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

فيما دعت المبادرة الثالثة إلى إقامة مؤتمر دولي بعنوان الاستثمار الأمثل في قدرات الموارد البشرية في القطاع السياحي تمهيدا لتشجيع وتحفيز الكوادر الوطنية للانخراط في قطاعات السياحة بشتى أنواعها وخاصة الوظائف القيادية.

عقب الاجتماع قام مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة، بجولة تفقدية على مرافق الإيواء السياحي بالمنطقة المركزية لمتابعة آلية سير العمل، والاطلاع على نسبة التوطين التي حققتها مرافق الإيواء السياحي.