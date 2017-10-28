10 علامات تؤكد أن علاقتك الحميمية سيئة
أكدت دراسة حديثة أنه هناك عدة علامات تدل على أنكِ تعانين من علاقة حميمة سيئة، منها:
1. دائمًا ما ينتظر زوجكِ منك أن تثيريه بطرق عديدة قبل ممارسة العلاقة الحميمة، ولا يرد لكِ ذلك بالمثل.
2. يحرص زوجكِ دائمًا على استمتاعه بالعلاقة الحميمة ووصوله للذروة، ولا يلتفت إلى رغباتكِ أو شعوركِ بالنشوة.
3. لا يهتم أبدًا بالمداعبات قبل العلاقة الحميمة، ولا تتعدى مدة العلاقة أكثر من 5 دقائق، ويتهمكِ دومًا بأن لديكِ مشكلة لأنكِ لا تصلين للذروة بسرعة.
4. يتعامل معكِ بأنانية، ولا يهتم بالاحتضان والقبلات، وينهي العلاقة الحميمة بسرعة، معتقدًا أن الأمر قد انتهى بمجرد وصوله هو للذروة.
5. يعلق على عدم اهتمامكِ بإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة بصورة كاملة، في حين أنه لا يهتم أبدًا بنظافته الشخصية.
6. عند ممارستكما العلاقة الحميمة، لا يخبركِ بأنه قارب على الوصول إلى الذروة.
7. يطلب ممارسة العلاقة الحميمة معكِ، من دون الالتفات إلى رغبتكِ فيها، أو الاهتمام بحالتكِ المزاجية التي قد تجعلكِ لا تستطيعن ممارستها معه في هذا الوقت.
8. يسخر بطريقة جارحة من شكل جسمكِ أو الملابس التي ترتدينها قبل ممارسة العلاقة.
9. يجبركِ على فعل أشياء لا ترغبين بفعلها خلال العلاقة الحميمة.
10. لا يهتم بالتجديد خلال العلاقة الحميمة، كالتلميحات وقول الكلمات الحميمية التي تشعل رغبتكِ في العلاقة الحميمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 19 ساعة
هههههههه هههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 19 ساعة
جاني مقطع قبل شوي شايب ماكل ست حبات
ومنسدح فالأسعاف🚑
يهاوش اولده
كله من أمك الله لايبارك فيك انت وامك
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 19 ساعة
انشهد رقم ٢ هي المشكله الباقيات عادي
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 19 ساعة
اي ورقم ٥ بعد توي اقراها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 19 ساعة
وقف وانا بوك نشتري فيمتو
ودنا عند ممرضات
تراني ماكل ٦ فيا..😂😂😂😂😂😂
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 18 ساعة
رويزا
هابو هالمكوه
اجل 2 هي المشكله
طيب صارحيه وخليه يلبي رغبتك واستمتعي معه
مايصير كذا
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 18 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا احد يزعل
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 18 ساعة
ههههههههه. لاتحاتي حبيبي اخصائي فاضي مَحـدِن زعـلان خِـذ راحتِك .
.
بــــس إنـــــــت بعـــــــد لا تِـــزعـــــل وتحَمَــــــــل مــــاراح يجـــــــــيك مـــــن رويزا ..
.
هههههههه😊.ههههههههه😂.😊هههههههه😁.😜.هههههههه😅.
رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 18 ساعة
اخصائي فاضي ماهو هلا جيتك
جعلك الماحي انت واحدن ثاني
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 18 ساعة
انت كذا شلتها علي ياراعي الددسن
.
هههههههه😊.ههههههههه😂.😊هههههههه😁.😜.هههههههه😅.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 18 ساعة
لا يخيتي رويزا . هـــو اخصائي فاضي بس إختَفـــــى وســامه أيـام غيــابِــك عَــــنا .
.
وحتـــى عــداد تعليـــقاته إنمَــــحَت وراحـــت مَـــع ألهـــــوا ألطايـــــر .🌬🌬😢😭.
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 17 ساعة
…………
.
هالحين يارويزا عرفنا مشكلتك 😁😁 بس مشكلتك تنقصك الخبره 😉
هالامور ذي يبيلها وقت على شان تفهمينها وهو بعد يفهمها 😊😊
وانتم دوبكم مالكم الا شهر او شهرين وتبون تنتهون سوى ، انتم هالحين
تستحون من بعض 😜😜
ماااااش يارويزا ،، مالك الا الصبر
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 17 ساعة
رقم فايف 😆
شين وقوي عين النظافه مطلوبه من الطرفين 😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 16 ساعة
لا يخيتي رويزا . هـــو اخصائي فاضي بس إختَفـــــى وســامه أيـام غيــابِــك عَــــنا .
.
وحتـــى عــداد تعليـــقاته إنمَــــحَت وراحـــت مَـــع ألهـــــوا ألطايـــــر .🌬🌬😢😭.
بكيت ع الوسام
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 16 ساعة
رويذا
لاتدعين الله يسعدك
الدعوه ضحك ووناسه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 16 ساعة
انتبهي اجل يادنوووووووووووووووووووووووو
من رقم فايف
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 16 ساعة
رويذا
بعلك وين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 16 ساعة
اسووووووووووووومه
وجوجو وينهم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 16 ساعة
صِـدَقــــتي يخــيتي دآنـــــــــــــــہہ .👍👍🏽👍👍🏽.
.
يـا وردة صــــــدى ونســـــيم هــــــوانـا .🌫🌫🌹.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 16 ساعة
راعي تسلم الله يسعدك خيوو 🌺🍃
اخصائي موجودين ‘
أسوم شفتها امس ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 16 ساعة
انا م يقرهني الا اللي يقول
مزيل العرق يجيب سرطان
حبيبي تسرطن
اهم شي لا يتسرطن خشمي 🌚😂
🤥👃🏼🤧
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 15 ساعة
ههههههههه. يخوي ســـــعد [email protected]@😎👍.
.
تِبـــــــــاه يتـــــــسَرطَـــــــــن ويمـــــــــوت .؟؟.
.
طيب خَــل مَعَـــــك عِطِــــر بخــاخ صِغـــير وتِعَطَــر لا شِـفـــتَه .💐.
.
.🤔🤔🤔🤔😄😂😁😅😊😂😀😄😂😁😅😊😂😅😅😅.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9680 ] نشر منذ 15 ساعة
ابكك ماعندي كلام يالبى 😭😭😂😂😂😂😂😂😂💔💔💔💔😍😍😍😍😍
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 15 ساعة
ياهلا وياغلا
بالزين كله باسومه
وينك غاطسه
نورتي
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 15 ساعة
يالبى اللي يقولى اسومها شفتها هنا
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 15 ساعة
جوجوووووووووووووووو
مالها جره
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 15 ساعة
يخيـــــــتي أسسسسسماء عــــــــسى مِـــــن يحِـــــبِك مـايشــــــوف ألـــــــداء .
.
و عـــــــــــسى مِـــــــــــــن يكــــــــرَهِـــــــــــــــــك مـــــايشــــــــــــــــوف ألهـــــــــــــــــــناء .
.
و عــــــــسى مِــــــن كَــــــــدَر خــاطِـــــــرِك يغُـــــــــص مِـــــن شَـــــربَــــة ألمـــــاء .
.
وطبعــاً تَعـرفيــن مِـن أقصِـد يا أسماء يا أم قلب كبير لَلمَهموم شِفاء .
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9680 ] نشر منذ 12 ساعة
ههههه 💜💜 ..
امين اميييييين 😛😍🙈
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 11 ساعة
ألنـــوم جـــانــي و أنـا أســولِـف مَعكــــم ـ ـ قَللــي علامِـــك لِذا ألوقت صـــاحــــي .
.
قِلت له لِأنِك ماجيتني وأنا صاحي ـ ـ قَل لي قِـم نَم ذلحين ولا تقعد صاحــي .
.
قِــلــــت لـــه عطنــــــي دقـــــيقه ـ ـ أوَدِع كِـــــل مــــن فـــــي صــــــــدى صــــاحـــــــــي .
.
قال لي مالك إلا دقيقه وتنوم بَعَدها ـ ـ تراني أبانوم ماني مِثلَك دوم صاحي .
.
قِلـــت لـه يا نـــوم مِـن يقـــدَر يشـــوفـــك ـ ـ دامـه مَـع أحـبابه في صدى صاحي .
.
أخـــاف أسمَـع كـلامِـــك يا نـوم وأنـوم ـ ـ وألقى نفسي يوم ألحساب صــاحــي .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 11 ساعة
وسلامتكم يا أحبابي وإذا الله كِتَب وصَحيت يوم ألحساب .
.
قــــولــــــوا الله يــرحـــــــمه كــــان دوم مَعــــــنا صـــــــــــاحــــــــــــــــــي .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 11 ساعة
يحظك جاااااك النوم🤗
تعال شفني متكي فالحوش
الحين وشبة ضو وبراد شاي وقهوه
وطلع شاشةالبلازما وجالس اللعب باالسوني
ولا طفشت قلبت اتصفح الصحيفة🤢
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 11 ساعة
يخوي ســـــــــــعد والله ثُــم والله ليتني مِتِـــــــكي مَــعَك فالحوش يا غـالي على قلبي .😍❣️.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 11 ساعة
بس يخوي ســـــــــــعد تـراني أبغا حــلا وتَمــر مَــع بـراد ألشاهـي وألقــهوه .☕️☕.
.
إنت كَـــــريم وحِنــــــا نِســـــــتاهِـــــل .😊.
.
ولا تِنسى ألموالِــــح تــرانــي أحِــب ألكِرواســـون .🥐
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 11 ساعة
وأنا راح أجيب مَعــي صحنين مندي لباني وعلبتين تونه للبساس مَيصير يشوفونا ناكِل وهم جيعانين .🤔🤔😅.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 11 ساعة
تعال بس جب معك يد للبلستيشن🎮
لأن معندي الا وحده🤗🤗🤗🤗🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههههههه. ليتني والله أقــدَر أعــرِف مكانك وأجيك .
.
تـــرانــي صــادِق يخوي سـعد ما أمــزَح .🤗🤗🤗🤗🤗.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 8 ساعات
ناوين على بلايستيشن وعشى والموضوع عن العلاقه الزوجيه ههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 8 ساعات
إحن فاالموضوع ياالفهد ماتعديناه
لو دققت فتعليقي الأخير
فهمتها وهي طايرة😂😂😂
عودآ حميدآ
وينك مختفي لك دهر🤔