10 علامات تؤكد أن علاقتك الحميمية سيئة

متابعات(صدى):

أكدت دراسة حديثة أنه هناك عدة علامات تدل على أنكِ تعانين من علاقة حميمة سيئة، منها:

1. دائمًا ما ينتظر زوجكِ منك أن تثيريه بطرق عديدة قبل ممارسة العلاقة الحميمة، ولا يرد لكِ ذلك بالمثل.

2. يحرص زوجكِ دائمًا على استمتاعه بالعلاقة الحميمة ووصوله للذروة، ولا يلتفت إلى رغباتكِ أو شعوركِ بالنشوة.

3. لا يهتم أبدًا بالمداعبات قبل العلاقة الحميمة، ولا تتعدى مدة العلاقة أكثر من 5 دقائق، ويتهمكِ دومًا بأن لديكِ مشكلة لأنكِ لا تصلين للذروة بسرعة.

4. يتعامل معكِ بأنانية، ولا يهتم بالاحتضان والقبلات، وينهي العلاقة الحميمة بسرعة، معتقدًا أن الأمر قد انتهى بمجرد وصوله هو للذروة.

5. يعلق على عدم اهتمامكِ بإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة بصورة كاملة، في حين أنه لا يهتم أبدًا بنظافته الشخصية.

6. عند ممارستكما العلاقة الحميمة، لا يخبركِ بأنه قارب على الوصول إلى الذروة.

7. يطلب ممارسة العلاقة الحميمة معكِ، من دون الالتفات إلى رغبتكِ فيها، أو الاهتمام بحالتكِ المزاجية التي قد تجعلكِ لا تستطيعن ممارستها معه في هذا الوقت.

8. يسخر بطريقة جارحة من شكل جسمكِ أو الملابس التي ترتدينها قبل ممارسة العلاقة.

9. يجبركِ على فعل أشياء لا ترغبين بفعلها خلال العلاقة الحميمة.

10. لا يهتم بالتجديد خلال العلاقة الحميمة، كالتلميحات وقول الكلمات الحميمية التي تشعل رغبتكِ في العلاقة الحميمة.