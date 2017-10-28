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10 علامات تؤكد أن علاقتك الحميمية سيئة

10 علامات تؤكد أن علاقتك الحميمية سيئة
متابعات(صدى):

أكدت دراسة حديثة أنه هناك عدة علامات تدل على أنكِ تعانين من علاقة حميمة سيئة، منها:

1. دائمًا ما ينتظر زوجكِ منك أن تثيريه بطرق عديدة قبل ممارسة العلاقة الحميمة، ولا يرد لكِ ذلك بالمثل.

2. يحرص زوجكِ دائمًا على استمتاعه بالعلاقة الحميمة ووصوله للذروة، ولا يلتفت إلى رغباتكِ أو شعوركِ بالنشوة.

3. لا يهتم أبدًا بالمداعبات قبل العلاقة الحميمة، ولا تتعدى مدة العلاقة أكثر من 5 دقائق، ويتهمكِ دومًا بأن لديكِ مشكلة لأنكِ لا تصلين للذروة بسرعة.

4. يتعامل معكِ بأنانية، ولا يهتم بالاحتضان والقبلات، وينهي العلاقة الحميمة بسرعة، معتقدًا أن الأمر قد انتهى بمجرد وصوله هو للذروة.

5. يعلق على عدم اهتمامكِ بإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة بصورة كاملة، في حين أنه لا يهتم أبدًا بنظافته الشخصية.

6. عند ممارستكما العلاقة الحميمة، لا يخبركِ بأنه قارب على الوصول إلى الذروة.

7. يطلب ممارسة العلاقة الحميمة معكِ، من دون الالتفات إلى رغبتكِ فيها، أو الاهتمام بحالتكِ المزاجية التي قد تجعلكِ لا تستطيعن ممارستها معه في هذا الوقت.

8. يسخر بطريقة جارحة من شكل جسمكِ أو الملابس التي ترتدينها قبل ممارسة العلاقة.

9. يجبركِ على فعل أشياء لا ترغبين بفعلها خلال العلاقة الحميمة.

10. لا يهتم بالتجديد خلال العلاقة الحميمة، كالتلميحات وقول الكلمات الحميمية التي تشعل رغبتكِ في العلاقة الحميمة.


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38 تعليق

[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 19 ساعة

جاني مقطع قبل شوي شايب ماكل ست حبات
ومنسدح فالأسعاف🚑
يهاوش اولده
كله من أمك الله لايبارك فيك انت وامك
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 19 ساعة

انشهد رقم ٢ هي المشكله الباقيات عادي

[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 19 ساعة

اي ورقم ٥ بعد توي اقراها

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 18 ساعة

رويزا

هابو هالمكوه

اجل 2 هي المشكله

طيب صارحيه وخليه يلبي رغبتك واستمتعي معه

مايصير كذا

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 18 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

لا احد يزعل

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 18 ساعة

ههههههههه. لاتحاتي حبيبي اخصائي فاضي مَحـدِن زعـلان خِـذ راحتِك .
.
بــــس إنـــــــت بعـــــــد لا تِـــزعـــــل وتحَمَــــــــل مــــاراح يجـــــــــيك مـــــن رويزا ..
.
هههههههه😊.ههههههههه😂.😊هههههههه😁.😜.هههههههه😅.

[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 18 ساعة

اخصائي فاضي ماهو هلا جيتك
جعلك الماحي انت واحدن ثاني

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 18 ساعة

انت كذا شلتها علي ياراعي الددسن

.
هههههههه😊.ههههههههه😂.😊هههههههه😁.😜.هههههههه😅.

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 18 ساعة

لا يخيتي رويزا . هـــو اخصائي فاضي بس إختَفـــــى وســامه أيـام غيــابِــك عَــــنا .
.
وحتـــى عــداد تعليـــقاته إنمَــــحَت وراحـــت مَـــع ألهـــــوا ألطايـــــر .🌬🌬😢😭.

[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 17 ساعة

…………

.
هالحين يارويزا عرفنا مشكلتك 😁😁 بس مشكلتك تنقصك الخبره 😉

هالامور ذي يبيلها وقت على شان تفهمينها وهو بعد يفهمها 😊😊
وانتم دوبكم مالكم الا شهر او شهرين وتبون تنتهون سوى ، انتم هالحين
تستحون من بعض 😜😜
ماااااش يارويزا ،، مالك الا الصبر

[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 17 ساعة

رقم فايف 😆
شين وقوي عين النظافه مطلوبه من الطرفين 😊

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 16 ساعة

لا يخيتي رويزا . هـــو اخصائي فاضي بس إختَفـــــى وســامه أيـام غيــابِــك عَــــنا .
.
وحتـــى عــداد تعليـــقاته إنمَــــحَت وراحـــت مَـــع ألهـــــوا ألطايـــــر .🌬🌬😢😭.

بكيت ع الوسام

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 16 ساعة

رويذا

لاتدعين الله يسعدك

الدعوه ضحك ووناسه

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 16 ساعة

انتبهي اجل يادنوووووووووووووووووووووووو

من رقم فايف

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 16 ساعة

رويذا

بعلك وين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 16 ساعة

اسووووووووووووومه

وجوجو وينهم

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 16 ساعة

صِـدَقــــتي يخــيتي دآنـــــــــــــــہہ .👍👍🏽👍👍🏽.
.
يـا وردة صــــــدى ونســـــيم هــــــوانـا .🌫🌫🌹.

[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 16 ساعة

راعي تسلم الله يسعدك خيوو 🌺🍃

اخصائي موجودين ‘
أسوم شفتها امس ,,

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 15 ساعة

ههههههههه. يخوي ســـــعد [email protected]@😎👍.
.
تِبـــــــــاه يتـــــــسَرطَـــــــــن ويمـــــــــوت .؟؟.
.
طيب خَــل مَعَـــــك عِطِــــر بخــاخ صِغـــير وتِعَطَــر لا شِـفـــتَه .💐.
.
.🤔🤔🤔🤔😄😂😁😅😊😂😀😄😂😁😅😊😂😅😅😅.

[ عدد التعليقات: 9680 ] نشر منذ 15 ساعة

ابكك ماعندي كلام يالبى 😭😭😂😂😂😂😂😂😂💔💔💔💔😍😍😍😍😍

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 15 ساعة

ياهلا وياغلا

بالزين كله باسومه
وينك غاطسه

نورتي

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 15 ساعة

يالبى اللي يقولى اسومها شفتها هنا

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 15 ساعة

جوجوووووووووووووووو

مالها جره

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 15 ساعة

يخيـــــــتي أسسسسسماء عــــــــسى مِـــــن يحِـــــبِك مـايشــــــوف ألـــــــداء .
.
و عـــــــــــسى مِـــــــــــــن يكــــــــرَهِـــــــــــــــــك مـــــايشــــــــــــــــوف ألهـــــــــــــــــــناء .
.
و عــــــــسى مِــــــن كَــــــــدَر خــاطِـــــــرِك يغُـــــــــص مِـــــن شَـــــربَــــة ألمـــــاء .
.
وطبعــاً تَعـرفيــن مِـن أقصِـد يا أسماء يا أم قلب كبير لَلمَهموم شِفاء .

[ عدد التعليقات: 9680 ] نشر منذ 12 ساعة

ههههه 💜💜 ..
امين اميييييين 😛😍🙈

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 11 ساعة

ألنـــوم جـــانــي و أنـا أســولِـف مَعكــــم ـ ـ قَللــي علامِـــك لِذا ألوقت صـــاحــــي .
.
قِلت له لِأنِك ماجيتني وأنا صاحي ـ ـ قَل لي قِـم نَم ذلحين ولا تقعد صاحــي .
.
قِــلــــت لـــه عطنــــــي دقـــــيقه ـ ـ أوَدِع كِـــــل مــــن فـــــي صــــــــدى صــــاحـــــــــي .
.
قال لي مالك إلا دقيقه وتنوم بَعَدها ـ ـ تراني أبانوم ماني مِثلَك دوم صاحي .
.
قِلـــت لـه يا نـــوم مِـن يقـــدَر يشـــوفـــك ـ ـ دامـه مَـع أحـبابه في صدى صاحي .
.
أخـــاف أسمَـع كـلامِـــك يا نـوم وأنـوم ـ ـ وألقى نفسي يوم ألحساب صــاحــي .

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 11 ساعة

وسلامتكم يا أحبابي وإذا الله كِتَب وصَحيت يوم ألحساب .
.
قــــولــــــوا الله يــرحـــــــمه كــــان دوم مَعــــــنا صـــــــــــاحــــــــــــــــــي .

[ عدد التعليقات: 21626 ] نشر منذ 11 ساعة

يحظك جاااااك النوم🤗
تعال شفني متكي فالحوش
الحين وشبة ضو وبراد شاي وقهوه
وطلع شاشةالبلازما وجالس اللعب باالسوني
ولا طفشت قلبت اتصفح الصحيفة🤢

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 11 ساعة

يخوي ســـــــــــعد والله ثُــم والله ليتني مِتِـــــــكي مَــعَك فالحوش يا غـالي على قلبي .😍❣️.

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 11 ساعة

بس يخوي ســـــــــــعد تـراني أبغا حــلا وتَمــر مَــع بـراد ألشاهـي وألقــهوه .☕️☕.
.
إنت كَـــــريم وحِنــــــا نِســـــــتاهِـــــل .😊.
.
ولا تِنسى ألموالِــــح تــرانــي أحِــب ألكِرواســـون .🥐

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 11 ساعة

وأنا راح أجيب مَعــي صحنين مندي لباني وعلبتين تونه للبساس مَيصير يشوفونا ناكِل وهم جيعانين .🤔🤔😅.

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 10 ساعات

ههههههههه. ليتني والله أقــدَر أعــرِف مكانك وأجيك .
.
تـــرانــي صــادِق يخوي سـعد ما أمــزَح .🤗🤗🤗🤗🤗.

[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 8 ساعات

ناوين على بلايستيشن وعشى والموضوع عن العلاقه الزوجيه ههههههه

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