بالفيديو.. مواطن يتهم عمال ” مسلخ حفر الباطن ” بسرقة لحوم الذبائح وبيعها

خالد الضبيبي(صدى):

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق بواسطة مواطن يرصد قيام عمالة مسلخ حفر الباطن بالسرقة من لحوم الذبائح وبيعها.

وقالت أمانة المنطقة الشرقية في بيانها اليوم، إن مركز بلاغات الطوارئ 940 تلقى أمس الجمعة، بلاغا من أحد المواطنين عن مخالفات مرتكبة من قبل بعض العمالة في المسلخ ” الأهلي ” بحفر الباطن.

وبمباشرة الموقع من قبل المختصين والمراقبين للوقوف على حقيقة الأمر، تبين أن كمية الذبائح التي تم استقبالها يوم أمس بلغ 800 رأس من الأغنام و36 رأسا من الإبل و5 رؤوس من البقر، إضافة إلى وجود بقايا من مخلفات لحوم الجمال تم وضعها في أكياس لرميها في المكان المخصص لها.

وبينت الأمانة، أن أحد العمال قام بتصرف فردي خاطئ بنقل هذه المخلفات إلى الغرفة الخاصة به للاستفادة من بعض الزوائد إن وجدت والتخلص من الباقي، مؤكدة أنه تم استبعاد العامل المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستثمر.