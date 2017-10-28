بالفيديو.. مواطن يتهم عمال ” مسلخ حفر الباطن ” بسرقة لحوم الذبائح وبيعها
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق بواسطة مواطن يرصد قيام عمالة مسلخ حفر الباطن بالسرقة من لحوم الذبائح وبيعها.
وقالت أمانة المنطقة الشرقية في بيانها اليوم، إن مركز بلاغات الطوارئ 940 تلقى أمس الجمعة، بلاغا من أحد المواطنين عن مخالفات مرتكبة من قبل بعض العمالة في المسلخ ” الأهلي ” بحفر الباطن.
وبمباشرة الموقع من قبل المختصين والمراقبين للوقوف على حقيقة الأمر، تبين أن كمية الذبائح التي تم استقبالها يوم أمس بلغ 800 رأس من الأغنام و36 رأسا من الإبل و5 رؤوس من البقر، إضافة إلى وجود بقايا من مخلفات لحوم الجمال تم وضعها في أكياس لرميها في المكان المخصص لها.
وبينت الأمانة، أن أحد العمال قام بتصرف فردي خاطئ بنقل هذه المخلفات إلى الغرفة الخاصة به للاستفادة من بعض الزوائد إن وجدت والتخلص من الباقي، مؤكدة أنه تم استبعاد العامل المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستثمر.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 20 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
الحربي[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 19 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، أبغض العمالة هم البنقاليين ، أمس بنقالي منزل مقطع فيديو يستحقر أهل الخليج عموماً
والعرب موصل طلبية من مطعم دايت هاوس (( Diet House)) بقطر فتح الطلبية ووصخ الطعام بيديه الخنزير
وبصق ويتحدى صاحب الطلبية يدري عن تلويثه وبصقه بالطعام ويقول هذا جزاكم ياللي ماتدفعون بخشيش،شين
مثل أمه حسينة وقوي عين ، فحدث ولاحرج لأن البنقاليين
والعياذ بالله يصنعون الشراب المسكر من الصرف الصحي والمواطن الغبي يستهلك ويدفع لجيب هالكلاب
المسعورة وإن جيت للمحلات التجارية وأسواق الخضرة تلقى البنقالي يأمر وينهى ووصاخة البنقاليين
عموماً واضحة وآخرتها يسرقون لحوم الزبائن بالمصالخ ويبيعونها عليهم مرة ثانية ،ماهذا الغباء يامواطن
وماهذه الثقة العمياء .
البنقالي يتمسكن لين يتمكن ، والمواطن ثقته عمياء وطيبته زايدة لدرجة الغباء الفاحش🎤🎤🎤
مع وافر المحبة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 931 ] نشر منذ 19 ساعة
الأخ العزيز الحربى
عندك حق في ذلك العمالة الاسيوية و البنغالية في معظمهم بدون ضمير الا من رحم ربى ويتعمدون البصق فعلا في الطعام وقد رويت لي قصص مماثلة بدول خليجية عزيزة وبفنادق خمس نجوم ومطاعم فاخرة عن معاملات مثل تلك وللأمانة حتى الان لا أستطيع الاكل خارج المنزل نهائيا
shlp fhai[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة
يا الأمانة تصريحكم بايخ ولم تزبط معنا