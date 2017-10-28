بالفيديو.. مساعدة مالية ووحدة سكنية لأسرة طردها صاحب المنزل

علي القحطاني(صدى):

وجه محافظ صبيا علي بن موسى زعلة، بصرف مساعدة مالية عاجلة وتأمين وحدة سكنية لأسرة المواطن التي اتخذت من إحدى الحدائق العامة بالمحافظة سكناً لها بعد طردهم من شقتهم المستأجرة.

وأكد مدير عام الإسكان بمنطقة جازان، أنه تم تخصيص وحدة سكنية للأسرة، مشيرًا إلي أنها جاهزة لانتقال الأسرة إليها اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد.

وكانت الأسرة تعيش في شقة مستأجرة، ولكن المالك قام بطردهم بعد تراكم الديون عليهم وعجزهم عن سداد قيمة الإيجار، ما اضطرهم للجوء للحديقة وبث معاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تفاعلت معهم الجهات المختصة وأهل الخير.