بالفيديو.. مساعدة مالية ووحدة سكنية لأسرة طردها صاحب المنزل
وجه محافظ صبيا علي بن موسى زعلة، بصرف مساعدة مالية عاجلة وتأمين وحدة سكنية لأسرة المواطن التي اتخذت من إحدى الحدائق العامة بالمحافظة سكناً لها بعد طردهم من شقتهم المستأجرة.
وأكد مدير عام الإسكان بمنطقة جازان، أنه تم تخصيص وحدة سكنية للأسرة، مشيرًا إلي أنها جاهزة لانتقال الأسرة إليها اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد.
وكانت الأسرة تعيش في شقة مستأجرة، ولكن المالك قام بطردهم بعد تراكم الديون عليهم وعجزهم عن سداد قيمة الإيجار، ما اضطرهم للجوء للحديقة وبث معاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تفاعلت معهم الجهات المختصة وأهل الخير.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 20 ساعة
الله يجزاهم خير اللي فرجوا هم هالاسره
M-512[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 19 ساعة
آه بس والله قلبي يؤلمني تمنيت ان الله رازقني رزق وفير ومال منه كان اساعد الناس ذولا يااااه يهنئ من ساعدهم الله يرزقه باالجنة.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 19 ساعة
M-512
الله يرزقك ويرزقهم من حيث لاتحتسبون ,, الله قادر سبحانه
M-512[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 16 ساعة
اللهم آميين ياالله مشكورة يااستاذة دانة الف شكر 🙏💕 واتمنى لك بعد كذالك.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 16 ساعة
ويرزقني معكم يادنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 15 ساعة
يارب اجمعين ❤️
محايد[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 9 ساعات
انا بعرف بس ليه ماتجي المساعدات والفزعة الا اذا الواحد انذل وتمرمط
ونزل له مقطع فيديو
مع اننا في بلد خير الله لايغير علينا