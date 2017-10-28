وكيل غالب لمنتقديه: لا يفقهون بكرة القدم إلا اسمها
هاجم فيصل الشبرمي، وكيل لاعب النصر إبراهيم غالب، الجماهير والإعلاميين الذين انتقدوا أداء غالب خلال مباراة النصر أمام نادي الهلال عبر تغريده له .
وقال الشبرمي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” كبش فداء لأخطاء الغير.. نقد جارح لا يفقهون بكرة القدم إلا اسمها.. أنت سبب من أسباب عودة نصر البطولات.. لا يهمك يا صديقي حكي الأغبياء ” .
وكان الهلال قد خرج بالنقاط الثلاث من الديربي أمام النصر، واستطاع الزعيم الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
نصراوي تائب و لله الحمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 20 ساعة
بالله هذا لاعب هو وقصة شعره الغريبه ؟؟
ليش ما نشرتوا نفس الصوره الي فيها اغرب قصة شعر ؟
النصر انتهى من كثر ما يدعون لاعبينه السابقين عليه
سالم مروان يدعي و محمد سعد و العليان و و و غيرهم كثير
و فوق هذا نواياهم السيئه ضد اي شي هلالي
اتركوا الهلال و عالجوا فريقكم
كرهنا النصر من كثر ما تفكرون في الهلال !!!!
العالميه صعبه قويه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة
النصر من جرف لدحديره ..
كل ما يجري لهم الان هو نتائج الدفع الرباعي الذي خدع مشجعي النصر و اوهمهم ان فريقهم ( عالمي ) و ما في احد مثله !!
و حين حضر الحكم الاجنبي انكشف النصر الحقيقي دلوعة لجنة المهنا و عصابته و غاب مرعي عواجي و يد دلهوم !!
حمدان نخلي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 15 ساعة
مع اني اهلاوي ، الا ان النصر مو قد المنافسه .. و بصراحه الهلال هو المنافس الحقيقي لأي بطوله
زي السنه ذي الي ينافس الاهلي هو الهلال بس
و كمان السنه الي فاتت الهلال هوا المنافس
بصراحه الهلال يخوف و فريق يجبرك انك تحترمو