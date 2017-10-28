وكيل غالب لمنتقديه: لا يفقهون بكرة القدم إلا اسمها

نواف السالم(صدى):

هاجم فيصل الشبرمي، وكيل لاعب النصر إبراهيم غالب، الجماهير والإعلاميين الذين انتقدوا أداء غالب خلال مباراة النصر أمام نادي الهلال عبر تغريده له .

وقال الشبرمي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” كبش فداء لأخطاء الغير.. نقد جارح لا يفقهون بكرة القدم إلا اسمها.. أنت سبب من أسباب عودة نصر البطولات.. لا يهمك يا صديقي حكي الأغبياء ” .

وكان الهلال قد خرج بالنقاط الثلاث من الديربي أمام النصر، واستطاع الزعيم الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.