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وكيل غالب لمنتقديه: لا يفقهون بكرة القدم إلا اسمها

وكيل غالب لمنتقديه: لا يفقهون بكرة القدم إلا اسمها
نواف السالم(صدى):

هاجم فيصل الشبرمي، وكيل لاعب النصر إبراهيم غالب، الجماهير والإعلاميين الذين انتقدوا أداء غالب خلال مباراة النصر أمام نادي الهلال عبر تغريده له .

وقال الشبرمي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” كبش فداء لأخطاء الغير.. نقد جارح لا يفقهون بكرة القدم إلا اسمها.. أنت سبب من أسباب عودة نصر البطولات.. لا يهمك يا صديقي حكي الأغبياء ” .

وكان الهلال قد خرج بالنقاط الثلاث من الديربي أمام النصر، واستطاع الزعيم الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 20 ساعة

بالله هذا لاعب هو وقصة شعره الغريبه ؟؟
ليش ما نشرتوا نفس الصوره الي فيها اغرب قصة شعر ؟
النصر انتهى من كثر ما يدعون لاعبينه السابقين عليه
سالم مروان يدعي و محمد سعد و العليان و و و غيرهم كثير
و فوق هذا نواياهم السيئه ضد اي شي هلالي
اتركوا الهلال و عالجوا فريقكم
كرهنا النصر من كثر ما تفكرون في الهلال !!!!

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة

النصر من جرف لدحديره ..
كل ما يجري لهم الان هو نتائج الدفع الرباعي الذي خدع مشجعي النصر و اوهمهم ان فريقهم ( عالمي ) و ما في احد مثله !!
و حين حضر الحكم الاجنبي انكشف النصر الحقيقي دلوعة لجنة المهنا و عصابته و غاب مرعي عواجي و يد دلهوم !!

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 15 ساعة

مع اني اهلاوي ، الا ان النصر مو قد المنافسه .. و بصراحه الهلال هو المنافس الحقيقي لأي بطوله
زي السنه ذي الي ينافس الاهلي هو الهلال بس
و كمان السنه الي فاتت الهلال هوا المنافس
بصراحه الهلال يخوف و فريق يجبرك انك تحترمو

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