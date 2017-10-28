وكيل ” التعليم ” : 3 ملايين تقدموا لـ ” وظيفتك وبعثتك “

عادل الحربي(صدى):

قال وكيل وزارة التعليم للابتعاث المشرف العام على الملحقيات الثقافية، الدكتور، جاسر الحربش، أن ” 3 ” ملايين شخصا، تقدموا بطلب الابتعاث في برنامج ” وظيفتك وبعثتك ” عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للسنة الثانية عشرة.

وأكد أن 90 ألف فقط انطبقت عليهم الشروط العامة، قبل إخضاعهم لعمليات فرز وتدقيق من قبل فريق البرنامج؛ واستبعد منهم 60 ألف متقدم ومتقدمة بعد فحص وثائقهم ووجود نقص في متطلبات الابتعاث الخاصة بهم، لتقوم بعدها وكالة الابتعاث باعتماد بيانات 30 ألف متقدم ومتقدمة وإرسالها لجهات التوظيف المشاركة في برنامج ” وظيفتك وبعثتك ” .