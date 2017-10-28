فتيات بر الشرقية يتدربن بالمحلات النسائية تحقيقا لقرار ” العمل ” بتأنيثها

سعيد العجل(صدى):

انتهت جمعية البر بالمنطقة الشرقية من تدريب 14 فتاة من أبناء الجمعية نظريا على إدارة المبيعات والتسويق في محلات المستلزمات النسائية بالمجمعات التجارية مؤخرا وبدأت أمس في التدريب العملي وتطبيق الممارسة العملية للفتيات داخل المحلات والمجمعات التجارية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن هذه الدورة التدريبية التي تقدمها بر الشرقية لمدة 24 يوما جاءت تحقيقا لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مرحلته الثالثة لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وزيادة فرص عمل المرأة مؤكدا أن بر الشرقية تسعى دائما لتحقيق رؤى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التنمية والتحول بالمستفيدين من الرعوية للتنموية.

وأوضح العفيصان أن تدريب فتيات البر في المحلات التجارية تشمل الأنشطة التي استهدفت الوزارة توطينها في المرحلة الثالثة من القرار وتشمل بيع المستلزمات النسائية.

وأشار العفيصان إلى أن الإدارة النسائية وضعت خطة لتوظيف فتيات البر عقب انتهاء تدريبهن نظريا وعمليا وذلك من خلال عقد الشراكات واتفاقيات التوظيف مع المجمعات التجارية بما يتفق مع المرحلة الثالثة لقرار ” العمل ” بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.

واستعرض العفيصان إنجازات الإدارة النسائية لشهر محرم حيث قدمت خلال محرم الماضي فقط 4 دورات تدريبية للمستفيدات بتكلفة بلغت 10500 ريالا استفاد منها 86 فتاة كما سددت إيجار 59 أسرة مستفيدة وقدمت 28 جهازا منزليا للأسر بتكلفة بلغت 41270ريالا وسددت فواتير كهرباء لـ 5 أسر مستفيدة بتكلفة بلغت 10020 ريالا.

وأكد العفيصان على أهمية الدور البالغ الذي يقوم به إدارة التأهيل والعمل بالجمعية في تدريب المستفيدات وإكسابهن الخبرات العملية والنظرية للانتقال بهن لفرص وظيفية مناسبة ونقلهن من الرعوية للتنموية.