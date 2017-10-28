” رئاسة الحرمين ” : تشكيل لجنة لرصد الأفكار المتطرفة

نايف السالم(صدى):

قرر رئيس شؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تشكيل لجنة عليا لرصد ومعالجة الأفكار المتطرفة وتفنيد الشبهات الفكرية بحزمة من اللقاءات والبرامج والفعاليات التوعوية والكتب الموثوقة.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة على تضمين مناهج ومقررات الدراسة والتدريب التي يستفيد منها منسوبو الرئاسة وموظفوها مواد تتضمن الاهتمام بالأمن الفكري وتعزيز الحوار وتحقيق الوسطية والاعتدال وتفنيد الشبهات التي تقوم عليها الأسس الفكرية لهذه الجماعات المتطرفة المخالفة لما استقر عليه الأمر في هذه البلاد المباركة وما سار عليه ولاة أمرها وكبار علمائها.

وتتكون اللجنة من عدد من الإدارات كإدارة الأمن الفكري، والإدارة العامة للمتابعة وإدارة التوجيه والإرشاد وإدارة معهد الحرم وكلية المسجد الحرام وأكاديمية المسجد الحرام، وإدارة هيئة المسجد الحرام، وحدة الحوار ووحدة الوسطية والاعتدال ووحدة أمن المعلومات ومكتبة الحرم.