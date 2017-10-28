” آل الشيخ ” يصف ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بـ ” الأقزام “

طلال الغامدي(صدى):

على خلفية كشف بعض الممارسات ضد كرة القدم السعودية طوال الفترة الماضية، وصف رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عدداً من ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بـ ” الأقزام ” ، متوعداً كل من يقف ضد الرياضة في المملكة.

وقال ” آل الشيخ ” في مداخلة له مساء أمس الجمعة، مع تركي العجمة ببرنامج ” كورة ” : ” السعودية من طبعها دعم كل مرشح من الدول الشقيقة التي نعتز بها؛ لكن – للأسف – هؤلاء حينما يصلون إلى المكان الذي رُشحوا له يتحولون للعمل ضد السعودية لأسباب شخصية من أنفسهم، دون مراعاة توجُّه اتحاداتهم وكياناتهم التي رشحتهم ” .

وأضاف: ” هنا أقول بوضوح: ما حدث من إجحاف في حق الأندية والمنتخبات السعودية من الاتحاد الآسيوي لن أسمح بوصفي رئيسًا للجنة الأولمبية السعودية بتكراره، ومن واجبي حماية الرياضة السعودية وأنديتنا، فأقزام آسيا لن يضروا رياضة السعودية، ولن نسمح لهم بذلك ” .

وأردف آل الشيخ، أنه سيتصل بنائب رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سابقاً يوسف السركال، مؤكداً أنه شخص قادر على العطاء.