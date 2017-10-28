بالصور| انتهاء فعاليات تمرين ” مركز التفوق الجوي ” بباكستان لعام 2017م

سعيد العجل(صدى):

انتهت المناورات العسكرية بين القوات الجوية السعودية والقوات الجوية الباكستانية، بمشاركة القوات التركية، في تمرين (مركز التفوق الجوي) لعام 2017م في باكستان صباح اليوم.

حضر ختام المناورات قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوه ورئيس هيئة العمليات للقوات الجوية السعودية اللواء الطيار الركن خالد بن عبدالله الشبلان، الذي عبر عن فخره بالأداء المبهر للمشاركين كافة، الذي عكس الاحترافية العالية و قوة الانسجام في أداء المهام المنفذه للقوات الجوية للدول المشاركة.

وشهدت المناورة الختامية عدداً من الاستعراضات والتكتيكات العسكرية الجوية، من قبل طائرات للقوات السعودية والقوات الباكستانية بقيادة العقيد الطيار الركن عبدالعزيز الحصيني، يرافقه قائد القوات الجوية الباكستانية الفريق أول سُهيل أمان .

من جهته أوضح قائد التمرين العقيد الطيار الركن عبدالعزيز الحصيني أن الأهداف المرجوة من هذه المناورات تحققت على أكمل وجه، و تمثل ذلك في أداء المشاركين للمهام المناطة بهم، من بداية انطلاق المناورات و حتى ختامها، بأداء مميز و جهد دؤوب.