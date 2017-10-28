” الاتحاد ” يكرم طالب المدرجات

ماجد محمد(صدى):

في لفته جميلة من إدارة نادي الاتحاد، قامت بتكريم مشجع الفريق الذي حضر المباراة الأخيرة أمام القادسية، وهو يحمل كتابه الدراسي، وكان يذاكر في مدرجات الملعب.

وجه رئيس النادي حمد الصنيع، بتكريمة لما لمسه من حرص المشجّع على حضور المباراة رغم انشغاله بالدراسة، وتبين فيما بعد أن هذا المشجع لم يكن ينوي حضور المباراة نظرًا لظروفه الدراسية، ولديه اختبارات دورية، ولكن حينما شاهد المدرجات خالية تحرك بسرعة حاملًا معه كتابه لحضور المباراة، ومؤازرة الفريق، وتأكيد أن جماهير العميد متواجدة.

وتصدرت صورة المشجع مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر بالكتاب في لقطة لا تتكرر كثيرًا في الملاعب، ولفتت انتباه فارس عوض معلق المباراة الذي دعا له بالتوفيق في دراسته.