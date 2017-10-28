كشف أسباب رفض المالية صرف رواتب منسوبي التدريب المهني في القصيم

سالم المطيري(صدى):

كشفت مصادر أنه رفضت وزارة المالية صرف رواتب مؤسسة التدريب المهني والتقني بمنطقة القصيم للشهر الحالي بعد خطأ من قبل المؤسسة .

وقالت مصادر مسؤوله أن الوزارة رفضت صرف الرواتب للمؤسسة بعدما تضمنت العلاوة السنوية لرواتب الموظفين للشهر الحالي دون توجيه رسمي.

وأشارت المصادر أنه أعادت المالية المسيرات للمؤسسة الأربعاء الماضي، والتي بدورها ستقوم بإزالة قيمة العلاوة وإِرسالها مطلع الأسبوع المقبل ليتم صرف راتب برج العقرب الذي كان مِن المقرر صرفه أول من أمس.

وأوضحت المصادر أنه قامت المؤسسة العامة لتدريب المهني والتقني بتعديل قيمة صرف الراتب الشهري للموظفين من خلال برنامج الموظفين ” بوابة الموظفين ” ، هذا ومن المتوقع أن يتم صرف العلاوة خلال الشهرين القادمين.