بدء مشروع تأهيل المناطق المحيطة ببئر زمزم

نايف السالم(صدى):

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه قد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، على البدء بمشروع تأهيل بئر زمزم.

وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقا من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله بالحرمين الشريفين ويجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالتيسير والتسهيل على قاصديهما والعناية الفائقة ببئر زمزم المبارك وتأهيله وتطوير الخدمات فيه لإتاحة هذه الخدمة الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين.

ويقف مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم شاهدا حاضرا ومعلما بارزا حتى هذا العهد الزاهر حيث يولي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين هذا المشروع كل العناية والاهتمام.

الجدير بالذكر أن المشروع خاص ببئر زمزم وهو مكون من قسمين :

القسم الأول : – استكمال إنشاء عبارات الخدمات الخاصة بزمزم وعددها خمس عبارات من جهة المطاف الشرقي، ويصل عرض العبارات الإجمالي ٨ أمتار وطولها ١٢٠ متر.

القسم الثاني :- استكمال المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخاصة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم من بواقي الخرسانات والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام القديم للتقليل من نسبة المواد الضارة بمصادر مياه زمزم قدر الإمكان ووضع نوعية خاصة من البحص المعقم وهو ذو نفاذية عالية للمياه حيث يسمح بتدفق مصادر مياه زمزم للبئر بشكل أفضل و أعلى.

المدة الزمنية المقررة ٧ أشهر وإن شاء الله يكون العمل منتهي بها قبل شهر رمضان المبارك.

واختتم معاليه تصريحه بحث قاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع الرئاسة والجهات المسئولة وتقدير العمل في هذا المشروع الذي يصب في تحقيق المصلحة العامة والحرص على سلامتهم وأمنهم.