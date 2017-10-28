مكاسب و خسائر الأخضر حال فوز البرتغال

نواف السالم(صدى):

كشف الإحصائي نعيم البكر المهتم بتصنيف المنتخبات والأخضر خصوصا أن الأخضر سيكسب 60 نقطة دفعة واحدة في الرصيد النقطي الخاص بتصنيف الاتحاد الدولي ” فيفا ” الشهري للمنتخبات العالمية في حالة فوزه على البرتغال .

وقال البكر أن فوز المنتخب بهذا اللقاء بغض النظر عن خوضه أي لقاء ودي آخر فاز به أو كسبه سيرفع مجموع لـ 636 نقطة، مشيراً إلى أن مجموع نقاط الأخضر حاليا 576 نقطة، التعادل سيمنح الأخضر 14 نقطة، والخسارة ستفقده عشرة نقاط .

ويحتل البرتغال بطل أوروبا المركز الثالث لتصنيف (أكتوبر) الحالي بـ 1446 نقطة، فيما يحتل الأخضر المركز 63 عالميا برصيد 576.