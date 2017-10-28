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  3. الأمير الطائش يهدد بإحراق أعداء قطر و ” الجزيرة ” لن تغلق

الأمير الطائش يهدد بإحراق أعداء قطر و ” الجزيرة ” لن تغلق

الأمير الطائش يهدد بإحراق أعداء قطر و ” الجزيرة ” لن تغلق
طلال الضوي(صدى):

هدد أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، بإشعال المنطقة حال توجيه أى ضربة عسكرية ضد الدوحة والتي هي أكبر داعمة للتنظيمات الإرهابية في العالم.
وأكد الأمير الطائش، خلال حواره ببرنامج ” 60 دقيقة ” على قناة ” CBS ” الأمريكية، التى نشرت مقتطفات منه على أن يتم بثه كاملا مساء غد الأحد، أن سيادة بلاده ” خط أحمر ” ولا نقبل من أحد التدخل فى سيادتنا.
وأكد خلال الحوار أنه لن يغلق قناة ” الجزيرة ” المحرضة على العنف والإرهاب كاشفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح عقد اجتماع بكامب ديفيد، لأطراف الأزمة الخليجية.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 21 ساعة

اي سيادة ههههههههه
والاتراك يتجولون بمدرعاتهم
في كل مكان في قطر

[ عدد التعليقات: 819 ] نشر منذ 20 ساعة

اصابع اسرائيل تعبث بالخليج من عزمي بشاره في قطر و توني و الدحلان في الامارات و الكويت .

[ عدد التعليقات: 2095 ] نشر منذ 20 ساعة

يامعود حلمك علينا مانقدر على زعلك حنا , انت كما قال احدهم منذ مبطي (زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة يا مربع) .

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة

كيف لك سيادة ياتميم الملط وانت مخترق في غرفة نومك وشوارع الامارة الصغيرة تعج بالاتراك والايرانيين..مخبول انت ام تستهبل

[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 15 ساعة

فيه مثل يقول : ضعيف وطقاعه قوي ,,

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 9 ساعات

مستشارك بالأمس يهدد بأستخدام القنابل الكيميائيه ضد قبايل يام واليوم انت تقول بتحرق المنطقه.
هذه نتيجه الأفلاس وقرب النهائيه.

[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 6 ساعات

انت قدافي الخليج
اسكت اخر من يتكلم ياسفيه
لوفيك خير ماتقول الكلام ياناقص الرجولة
انت لست بالرجل بل انت ورع قزم
والحمدين الله كشفهم وفضحهم الله على رؤوس الأشهاد

سيزول حكمكم بإدن الله تعالى

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