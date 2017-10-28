الأمير الطائش يهدد بإحراق أعداء قطر و ” الجزيرة ” لن تغلق
هدد أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، بإشعال المنطقة حال توجيه أى ضربة عسكرية ضد الدوحة والتي هي أكبر داعمة للتنظيمات الإرهابية في العالم.
وأكد الأمير الطائش، خلال حواره ببرنامج ” 60 دقيقة ” على قناة ” CBS ” الأمريكية، التى نشرت مقتطفات منه على أن يتم بثه كاملا مساء غد الأحد، أن سيادة بلاده ” خط أحمر ” ولا نقبل من أحد التدخل فى سيادتنا.
وأكد خلال الحوار أنه لن يغلق قناة ” الجزيرة ” المحرضة على العنف والإرهاب كاشفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح عقد اجتماع بكامب ديفيد، لأطراف الأزمة الخليجية.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 21 ساعة
اي سيادة ههههههههه
والاتراك يتجولون بمدرعاتهم
في كل مكان في قطر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5222 ] نشر منذ 20 ساعة
انت يالورع لو اوقف وسط دولتك واتمغط جبت شمالها وجنوبها انت اللي بتنحرق في قطر
زائر[ عدد التعليقات: 819 ] نشر منذ 20 ساعة
اصابع اسرائيل تعبث بالخليج من عزمي بشاره في قطر و توني و الدحلان في الامارات و الكويت .
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2095 ] نشر منذ 20 ساعة
يامعود حلمك علينا مانقدر على زعلك حنا , انت كما قال احدهم منذ مبطي (زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة يا مربع) .
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2095 ] نشر منذ 19 ساعة
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة يا مربع
مدحت[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
كيف لك سيادة ياتميم الملط وانت مخترق في غرفة نومك وشوارع الامارة الصغيرة تعج بالاتراك والايرانيين..مخبول انت ام تستهبل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 15 ساعة
فيه مثل يقول : ضعيف وطقاعه قوي ,,
اليامي-الجبيل[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 9 ساعات
مستشارك بالأمس يهدد بأستخدام القنابل الكيميائيه ضد قبايل يام واليوم انت تقول بتحرق المنطقه.
هذه نتيجه الأفلاس وقرب النهائيه.
الدسك22[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 6 ساعات
انت قدافي الخليج
اسكت اخر من يتكلم ياسفيه
لوفيك خير ماتقول الكلام ياناقص الرجولة
انت لست بالرجل بل انت ورع قزم
والحمدين الله كشفهم وفضحهم الله على رؤوس الأشهاد
سيزول حكمكم بإدن الله تعالى