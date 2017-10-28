الأمير الطائش يهدد بإحراق أعداء قطر و ” الجزيرة ” لن تغلق

طلال الضوي(صدى):

هدد أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، بإشعال المنطقة حال توجيه أى ضربة عسكرية ضد الدوحة والتي هي أكبر داعمة للتنظيمات الإرهابية في العالم.

وأكد الأمير الطائش، خلال حواره ببرنامج ” 60 دقيقة ” على قناة ” CBS ” الأمريكية، التى نشرت مقتطفات منه على أن يتم بثه كاملا مساء غد الأحد، أن سيادة بلاده ” خط أحمر ” ولا نقبل من أحد التدخل فى سيادتنا.

وأكد خلال الحوار أنه لن يغلق قناة ” الجزيرة ” المحرضة على العنف والإرهاب كاشفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح عقد اجتماع بكامب ديفيد، لأطراف الأزمة الخليجية.