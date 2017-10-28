الرحمة في قلوب الحيوانات

الأحد 29
أكتوبر
سبحان الله العظيم
يا سبحان الله يمــكِن تِكــون نَثــيته وصـدِمــوهـا وماتــت وهـو يحـاول يصَــحيها .😢.
سبحان الله ,,
لا حول ولا قوة الا بالله
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اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 17 ساعة
سبحان الله العظيم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 17 ساعة
يا سبحان الله يمــكِن تِكــون نَثــيته وصـدِمــوهـا وماتــت وهـو يحـاول يصَــحيها .😢.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 15 ساعة
سبحان الله ,,
all[ عدد التعليقات: 3500 ] نشر منذ 8 ساعات
سبحان الله العظيم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله