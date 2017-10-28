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الرحمة في قلوب الحيوانات




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 17 ساعة

يا سبحان الله يمــكِن تِكــون نَثــيته وصـدِمــوهـا وماتــت وهـو يحـاول يصَــحيها .😢.

[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 15 ساعة

سبحان الله ,,

[ عدد التعليقات: 3500 ] نشر منذ 8 ساعات

سبحان الله العظيم

[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

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