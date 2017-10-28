5 أمور أحذري التنازل عنها في الحياة الزوجية
أكدت أخصائية في العلاقات الزوجية، أنه لا بد من أن يتنبه الطرفان إلى الكثير من الأشياء التي لا يجب المساومة عليها في العلاقة الزوجية، لما لذلك من تأثيرات سلبية وعواقب وخيمة تهدد نجاح حياتهما، مشيرة إلى أنه هتام 5 أشياء ينبغي عدم التنازل عنها في العلاقة الزوجية، على النحو التالي:
1- القيم
إن طلب منك شريك حياتك التنازل عن جزء من قيمك أو مبادئك فلا تقبل بذلك، لأن الحياة التي بنيتها على هذه القيم والمبادئ باتت جزءاً لا يتجزأ من شخصيتك ومن الصعب أن تتخلى عنها. والتخلي عنها يعتبر بمثابة التخلي عن هويتك الشخصية.
2- العائلة والأصدقاء
حاول أن تبقي التزامك بعائلتك وأصدقائك كما كان قبل الزواج، وألا تتأثر بآراء شريك حياتك السلبية فيما يخصهم، فإن لم تؤثر علاقتك بهم سلباً على حياتك الزوجية، يجب أن لا تتنازل عن هذه العلاقة وأن تحاول إقناع الشريك بضرورة وجودهم في حياتك.
3- الاحترام
إن كان شريك حياتك يشعرك بأنك أدنى مستوى منه على أي صعيد من الأصعدة، فهذا يعني بأن علاقتكما غير متوازنة وتحتاج إلى إعادة هذا التوازن لها، دون أن تتنازل عن حقك في احترامه لك بقدر ما تحترمه.
4- الطموحات والأحلام
في الكثير من الحالات، يتخلى أحد الطرفين عن أحلامه بعد الزواج كنوع من التضحية في سبيل انجاح علاقته الزوجية، وهذا أمر يحتسب لصالحه، إلا أنه لا يجب أن يتخلى بشكل نهائي عن طموحاته وأحلامه وأن ينتظر الوقت المناسب للعمل على تحقيق أحلامه وطموحاته.
5- الأمن الشخصي
قد تتعرض المرأة إلى العنف الجسدي من قبل زوجها في بعض الأحيان، وهذا خط أحمر يجب أن لا تتجاهله الزوجة، وأن تضع حداً لتصرفات زوجها العنيفة معها، كي لا تتحول حياتها معه إلى جحيم لا يطاق.
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ 21 ساعة
القيم …بصراحه النقطه غريبه 🤔 الزوج يبحث عن صاحبة المبادئ والقيم وهذا يقولها تنازلي عن قيمك 😥
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.العلاقه بالعائله والاصدقاء…احيانا تكون العائله هي سبب المشاكل فان راى الزوج ذلك يحق له يقنن زياراتها لاأهلها والصديقات كذلك . وحينما تكون الزوجه ضعيفة شخصيه وكلمه توديها وكلمه تجيبها راح تكون اغلب المشاكل بسبب العلاقات الخارجيه ..النقطه هذه مهمه جدا ومحتوى الخبر يحرض على العصيان 😊
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.الاحترام …المراءه هي من تصنع مكانتها عند الرجل وهي من تحدد قيمتها كذلك…احترميه واظهري له ودك وهو بالطبع سيبادلك بالمثل …اما ان كنتي همجيه وسليطة لسان فبالتاكيد لن يجعل لك اي اعتبار
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.الطموحات والحلام …هذه تعتمد ع الظروف المحيطه وعلى كذلك مدى عمق العلاقه بين الطرفين ..فان كان الحب والاحترام يسود الطرفين فبالتاكيد سيبذل كل منهما جهده ليذلل الصعاب والعقبات في طريق طموح الاخر
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الامن الشخصي ..ضحكتني هالنقطه 😂😂 …حتى وان صار وضربها في يوم ما ولسبب ما 🤔..فلايعتبر جريمه فهو زوجها يعني وقصد بذلك تأديبها او ردعها …فالقرآن ذكر الضرب من ضمن مراحل تأديب النساء ..اما ان كان الضرب بدون وجه حق او ان يكون الرجل غير متزن وسوي فهنا اقول لكم لايجب ان تصمت لذلك
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ 21 ساعة
مافيه شي اسمه احذري التنازل …او احذر التنازل
وكأن ليس للطرفين حقوق وواجبات لبعضهم البعض
.كانهم اغراب ههههههه
.للظروف سطوتها و قد تجبرنا للتنازل عن اشياء مقابل اشياء
.حتى تستمر الحياه لابد من التنازل من اجل البقاء واستمراريه العلاقه
.
.لو تأملنا هذا الكون من حولنا لوجدنا حتى الكائنات الحيه التي تتشارك في البر او البحر يتنازل بعضها لبعض من اجل البقاء والعيش في ذات البيئه …هذا اسمه التكيف مع الظروف
.
.طبعا عدا معصية الخالق والامور الدينيه هي التي لاجدال فيها …اما عدا ذلك فليس بمعضله تستحق هذه التحذيرات
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5892 ] نشر منذ 21 ساعة
اي حق من حقوقك كفلها لك الشرع احذري التنازل عنها مهما كانت الأحوال
العنااد[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يرزقك الزوج الصالح يااخت امل وكل من يقرأ
القرشي[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 19 ساعة
امل الطيار انتي انسانه رائعه الله يرزقك الزوج الصالح الذي يخاف الله فيكي ويسعدك
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 19 ساعة
امل ترى لاعشتي الواقع وتزوجتي كل كلامتس هذا يتغير
لاشفتيه مايحترمتس راح تبادلينه بالمثل ولاشفتيه يدور اللي يغثتس راح تدورين اللي يغثه
هذا كلامتس وقت الرخا ولاجت الشده بنشوف وش تسوين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 19 ساعة
نقاط مهمه لا يمكن التنازل عنها !
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 19 ساعة
والله اذا تزوجتن تضيع العلوم
ويصير فيه تنازلات من كل الطرفين
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 19 ساعة
مسهم بالخيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
عساكم طيبين جميعا
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ 18 ساعة
روزا
انا ماكتب اي حرف الا من منظوري وقناعاتي
والقناعات لاولن تتبدل ابد فهي راسخه بداخلي وجزء لايتجزأ من شخصيتي
ولو لاحظتي …تحليلي للقضايا الاجتماعيه او الزوجيه التي تطرحها صدى تجديني ع نفس النهج لا ولم اناقض كتاباتي او وجهات نظري بل وسلفا نصف القراء هنا يعرفون توجهاتي بتلك المواضيع
.
.فالاحترام والتزام الحدود بين الذكر والانثى ليس قصرا ع الزوجين بل حتى مع الاخوه الشباب
الحياة كلها تعاملات ..لماذا ربطتي الموضوع فقط بالزواج؟؟؟ 🤔🤔
.نتعامل باخلاقنا ومبادئنا سواء علاقات اسريه او اجتماعيه او مهنيه او زوجيه
.ونستجدي الحلول لمشاكلنا على مستوى الاقطار كلها باختصار 👈هذا مفهوم العلاقات
.
.وتأكدي ياروزا انه في يوما ما …ستنتهي تلك العلاقه اما بالفراق او بالوفاه
فاجعلي علاقاتك راقيه ولاتتذمرين من زوجك ومشاكلكم الراهنه واحمدي ربك ان كتب لك الزواج والستر وغيرك كتب عليها ان تكمل حياتها وحيده بلا زوج ولا اطفال …فليكن لديك بُعد نظر حتى تقدري نعم الله عليك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 17 ساعة
زين الله الله😁😁😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 17 ساعة
طيبين
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 17 ساعة
امل
لا تسمعين لرويزا ، هذي محبطه وتبي تحبطك معها ، واقع رويزا عرفناها
وعلتها عرفناها
مهبوله تبا كل شي يصير بسرعه متناهيه ونست انها تحتاج لخبره والخبره
ماتجي الا مع الوقت
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ 16 ساعة
برق
الجعيد عتبان ولا لا ؟؟؟
واين يقطنون ؟؟ في الرياض ولالا ؟؟؟
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 16 ساعة
امل
ايه عتبان ويسكنون اعتقد الطايف او حواليها
ابتس ليه ؟؟؟؟ لا يكون بتتزوجين يالماخوذه 😥😥😥😥😥
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ 16 ساعة
يسلمووو ع الرد السريع 😊
.
.لا بس فيه واحد عسكري من الرياض متوظف عندنا ومتقدم لبنت عمي؟؟
.
.فقلت بعض الناس البعيد ينسبون حالهم للقبائل العريقه بالكذب فقلت نتأكد يعني 😊
مع ان جاري البحث والاستطلاع من قبل العائله ايضا
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9680 ] نشر منذ 15 ساعة
الامن الشخصي والعائلة والاصدقاءء
😍😍😍😍😍😍😍
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 15 ساعة
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 15 ساعة
خذ وخل خذ وخل الله يرحمنا برحمته الواسعة
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 15 ساعة
اللهم آمين❤
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 14 ساعة
امل وراك ما سألتيني عن الجعيد
فيه الجعيد
وفيه الجعيداني
وكلهم عتبان وشتبين وانا اجيب مكان ميلاده بعد
هههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 14 ساعة
امل وراك ما سألتيني عن الجعيد
فيه الجعيد
وفيه الجعيداني
وكلهم عتبان وشتبين وانا اجيب مكان ميلاده بعد
هههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 14 ساعة
برق
من اي العتبان انت
انا روقي عضياني من القضاه
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 14 ساعة
اخصائي انت عتيبي
يعني انت مكدر البسمه اللي تهاوشت مع امل الشيباني برمضان ومع القرني
هههههههههههه يومنك تقولها انا ولدعمك وهي تقولك انقلع خخخخخخخخ
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 14 ساعة
رويذا
صباحك ورد
مافهمت عليك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 13 ساعة
شكل العتبان محتلين الصحيفه ياروزا😂😁😊وانعم باالجميع😊😁وانا اولكم طبعا😁😂😊😊
ام البنات[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 13 ساعة
اخصائي فاضي انت ثعلي ؟
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 13 ساعة
والله وألنِـــعِم بالجـــعيد وألعتـــبان وألـــروقــي ألعضـــياني وكِـــل ألقِــبايـــــل .❤️️.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
رويذا
انا لي 3 سنوات بس الاغلب متابع
مكدر البسمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قصدك انا لا لا لا ؟؟؟؟ انا اشعلل البسمه مو اكدرها
وترى كان عندي وسام لكن طيرررررررررررررررررروه مع التعليقات حقتي من شان كذا باقي زعلان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واحد مقهور وبيعلم الناس انه كان عنده وسام
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
وفيه واحد مادري وحده دق صدره وقال يعرف ناس بالدعم وبيرجع الوسام
وماعاد رد وزعلت منه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعرف نفسه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
رويذا
بعلها مسافر عنده دووووووووووووووووووووووووواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
معلومه توها وصلتني
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
رويذا
عادي صارحي بعلك انك متواجده هنا
مافيها شي ترى العالم تفتحت وتفهمت
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 13 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
والنعم بحالكم وفي كل القبايل
ام البنات[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 13 ساعة
الجعده من الطفحه من البطنين من بني سعد من عتيبه ومن هجرهم و منازلهم شقصان ، ام نخله ، زبيده ….
وادي شقصان يقع ع الطريق المتجه الي جنوب الطايف ب ٥٠ كم
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
ام البنات
😂
😂
😂
اطرحنا والله
وانتي وش عرفك الثعلي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
ام البنات
وش تعرفين عنهم
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
ام البنات
انا من القضاه حقين نجد
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
ام البنات
نجد والكويت للتوضيح يا ام البنات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وصلت
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 13 ساعة
قحوطه انشهد العتبان مستحلين الصحيفه بسم الله كثر النمل
مير انتبهن لنعولنكن لاينطلن
بها عتبان هههههههههههههههه امزززززززح
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
ام البنات
الظاهر انك قريبتي وانا مادري
بناتك3
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
جبت العيد
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 13 ساعة
يخيتي روزا شيلي كَلِمـــة المحــقق مِــن إســمِك تـرى كَلِــمة المحــقق يعنــي ذَكَـــر .😊.
.
وإنتـــــــي ماشـــــاء الله حُــــــــرمَــه كــــامــــــــلة ألـــــوصــــــــــــايـــــف .😊.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
رويذا
رضك المسرع اللي يدخلك الجنه ع طول
وش انتبهن لنعولكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تطورنا وصرنا نسرق كل شي ونسرق اللي خبري خبرك انتبهي لكلوتك وسريولك
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 13 ساعة
جوجو واثقه ههههه أكيد إنتي اولنا ونعم فيك وفي قحطان كلهم ❤️
ولا يهونوا الباقي 😍
راعي الددسن ،، ونعم بروزا بس الكامل رب العالمين 😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
ياراعي الددسن
اسمها رويذا
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
ياراعي الددسن
اسمها رويذا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 13 ساعة
يخوي اخصائي فاضي تـــراني نَجـــــــدي أبـــاً عَـــن جَـــــد وجَـــــــدي مِــن أخــــــــويا ألموئسِس عسى ربي يرحمهم .
ام البنات[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 13 ساعة
اخصائي لا والله لا اعرفك ولا تعرفني وبناتي مو ٣اكثر بكثير
اما عن قبايل عتيبه سوا برقا او روق فانا منقسمه نصفين نصف برقاوي ونصف روقي واعرف معظم الفخود لبرقا وروق
😜😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 13 ساعة
وانعم بحالك دنو❤😘وباالجميع😊وتري امزح والله يوم اقول انا ولكم😁😁😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
نجدي والا حري
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
امزوح تجي وتروحي
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
ياهلابك
ياراعي الددسن
وانا من نجد مو نجدي
ابن عمك
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
دنااااوي
ونعم فيك ولزوم نبلغ شيخ القبيله
انك تعرفين
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
ام البنات انحاشت
طلعت من الجماعه
لاتخافين ستر وغطاء ووضعي فري وفلاوي للاخررررررررررررررررررررررررررر
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
ام البنات
وانا اعرفك
انتي روقيه
وبعلك برقاوي
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
ام البنات
اول حرف
ح
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 13 ساعة
يخيتي دآنـــــــہہ أنا قِلــت كـامــــلة ألـوصـــــــايـف أقصِـــد ألجــمال وحِسن ألصِــفاة وألمــــعاني ولا أقصِــــد شي ثانــي .😊.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
ام البنات
الله يسعدك
ويوفقك
خلاص خلينا اصدقاء لاتقولي معلومات عني ولا واقول معلومات عنك
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
بدا
الهياط حق القحاطين
كلها بسببك يادنووووووووووووووووووووووووووو
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
الليله
مسفهل ورايق
واذا اسفهليت
اطيش انتبهوا لاحد يجي قدامي واصدمه وانا مادريت
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة
رويذا
هجم عليها هادم اللذات بعلها
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 13 ساعة
من حقناحنا سلاطين العرب😊✌✌😁😘
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 13 ساعة
تصبحون ع سعادهـ 💚🍃
وراي شغلات بالصباح إن شاء الله
لا إصحى أنكم متهاوشين يا ويلكم 😨
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 13 ساعة
ياوَلـد عمـــي اخصائي فاضي إصــــدِم ولا تحــاتــــي كِلِــــن يصَــلِح موتَــرَه علــى حســابه وحِنا حبايب الله لايفَرِقنا .💕😍.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 13 ساعة
حنا عيال الشايب اللي ما كتب ولا قرا بس اجبر التاريخ يكتب سيرته سطر سطر👌😊 فخر وليس عنصريه😁😊👌
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 12 ساعة
قالـوا لي مالَك لِـــوا قِلت ألــهوا عِند أهل ألهوا وقالوا لي ألعيد وقِلت لأصحابه .
.
وقِلت ويني و وين ألعيد تراني عَنه بِعيد مـاينفَع ألعيد لِلـي إمفارِق أحبـــابه .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 12 ساعة
الـحــرمـــان !
أن تقرأُ كُل شيءٍ إلا القُرآن ..
إجعلّ القُرآن جُزءاً من حياتك
وليس جُزءاً من فراغـك ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 12 ساعة
آآآآآآآآآآآآآآآآه يا قلبــــــــي ألمسكين .😢😢😢😢😢😢😢😢.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 12 ساعة
يخيتي دآنـــــــہہ تَصبحين علــى خـــــير وسعاده يــاعَسَل صــافــــــي وأحــــــلى مِـــــن ألعَسَل شـــــوي بِــزيــاده .🌹.
ام البنات[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 12 ساعة
ههههه لا والله مو روقيه ولاعشت في ديار الروقه نهائي واسمي بعيد عن الحرف ح ولا راح ابحث عن معلومات عنك ولا عن غيرك لان ذي شئون خاصه بكم
ام البنات[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 12 ساعة
جنوبيه والنعم والسبعة انعام بك ولا يهون الباقين💐🌹
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 12 ساعة
نوم العوافي دنو❤والنعم فيك ام البنات❤ وبالجميع على ارض وطنا الغالي😊💚
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 12 ساعة
جــزاكِ الله كِـل خـــير يخيتي جنوبيه قحطانيه وعساها فـي ميزان حسناتِك والله يحفظِك ويطول عمرِك .🌻.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9680 ] نشر منذ 12 ساعة
✌✌✌✌✌ وحنا عسسسيييرر الهوووول يطعني وكان
ايييلااااافيؤؤؤؤؤؤؤ 😂😂😂😭😭😭😭😭😭😍😍😍😍😍
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 12 ساعة
لا هنتي فديتك❤
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 12 ساعة
جزيت الجنه ياخوي وواالديك والجميع😊
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 9 ساعات
رويزا
حنا لو بغينا سرقناك انتي بكبرك من بين ابوك واخوانك مو عاد نعولك 😂😂
ابك فعلا كلهم عتبان
.
انا روقي من الجماعه اللي مايلبسون نعال 😘😘😘😘 والاصل من ديرة
الرجال هذااااك اللي انت خابر والسكن بالمجمعه
برق[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 9 ساعات
ياحظك يههالجعيد حظااااه
ابك طاح بالقشطه وخلا الزيتون والمخلخل لنا 😂😂😂
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 9 ساعات
برق
الزيتوون والمخلل من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الله يرزقك بقشطه مع العسل
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 9 ساعات
صبحكم الله بالخيرات
انشغلت شوي عنكم ياحلوين
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 9 ساعات
ونعم باهل عسيررررررررررررررررررررررررررررر
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 9 ساعات
انا الليله مو معكم بكره معكم باذن الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 8 ساعات
ياحليلكم
ام البنات[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 7 ساعات
برق المثل يقول ((( مالك إلا خشمك ولو هو عوج))
والقشطه والعسل م ياخذو غير قشطه وعسل مثلهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 7 ساعات
صباح الخير على الجميع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 5 ساعات
(ان اكرمكم عند الله اتقاكم)