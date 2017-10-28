5 أمور أحذري التنازل عنها في الحياة الزوجية

متابعات(صدى):

أكدت أخصائية في العلاقات الزوجية، أنه لا بد من أن يتنبه الطرفان إلى الكثير من الأشياء التي لا يجب المساومة عليها في العلاقة الزوجية، لما لذلك من تأثيرات سلبية وعواقب وخيمة تهدد نجاح حياتهما، مشيرة إلى أنه هتام 5 أشياء ينبغي عدم التنازل عنها في العلاقة الزوجية، على النحو التالي:

1- القيم

إن طلب منك شريك حياتك التنازل عن جزء من قيمك أو مبادئك فلا تقبل بذلك، لأن الحياة التي بنيتها على هذه القيم والمبادئ باتت جزءاً لا يتجزأ من شخصيتك ومن الصعب أن تتخلى عنها. والتخلي عنها يعتبر بمثابة التخلي عن هويتك الشخصية.

2- العائلة والأصدقاء

حاول أن تبقي التزامك بعائلتك وأصدقائك كما كان قبل الزواج، وألا تتأثر بآراء شريك حياتك السلبية فيما يخصهم، فإن لم تؤثر علاقتك بهم سلباً على حياتك الزوجية، يجب أن لا تتنازل عن هذه العلاقة وأن تحاول إقناع الشريك بضرورة وجودهم في حياتك.

3- الاحترام

إن كان شريك حياتك يشعرك بأنك أدنى مستوى منه على أي صعيد من الأصعدة، فهذا يعني بأن علاقتكما غير متوازنة وتحتاج إلى إعادة هذا التوازن لها، دون أن تتنازل عن حقك في احترامه لك بقدر ما تحترمه.

4- الطموحات والأحلام

في الكثير من الحالات، يتخلى أحد الطرفين عن أحلامه بعد الزواج كنوع من التضحية في سبيل انجاح علاقته الزوجية، وهذا أمر يحتسب لصالحه، إلا أنه لا يجب أن يتخلى بشكل نهائي عن طموحاته وأحلامه وأن ينتظر الوقت المناسب للعمل على تحقيق أحلامه وطموحاته.

5- الأمن الشخصي

قد تتعرض المرأة إلى العنف الجسدي من قبل زوجها في بعض الأحيان، وهذا خط أحمر يجب أن لا تتجاهله الزوجة، وأن تضع حداً لتصرفات زوجها العنيفة معها، كي لا تتحول حياتها معه إلى جحيم لا يطاق.