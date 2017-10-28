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5 أمور أحذري التنازل عنها في الحياة الزوجية

5 أمور أحذري التنازل عنها في الحياة الزوجية
متابعات(صدى):

أكدت أخصائية في العلاقات الزوجية، أنه لا بد من أن يتنبه الطرفان إلى الكثير من الأشياء التي لا يجب المساومة عليها في العلاقة الزوجية، لما لذلك من تأثيرات سلبية وعواقب وخيمة تهدد نجاح حياتهما، مشيرة إلى أنه هتام 5 أشياء ينبغي عدم التنازل عنها في العلاقة الزوجية، على النحو التالي:

1- القيم

إن طلب منك شريك حياتك التنازل عن جزء من قيمك أو مبادئك فلا تقبل بذلك، لأن الحياة التي بنيتها على هذه القيم والمبادئ باتت جزءاً لا يتجزأ من شخصيتك ومن الصعب أن تتخلى عنها. والتخلي عنها يعتبر بمثابة التخلي عن هويتك الشخصية.

2- العائلة والأصدقاء

حاول أن تبقي التزامك بعائلتك وأصدقائك كما كان قبل الزواج، وألا تتأثر بآراء شريك حياتك السلبية فيما يخصهم، فإن لم تؤثر علاقتك بهم سلباً على حياتك الزوجية، يجب أن لا تتنازل عن هذه العلاقة وأن تحاول إقناع الشريك بضرورة وجودهم في حياتك.

3- الاحترام

إن كان شريك حياتك يشعرك بأنك أدنى مستوى منه على أي صعيد من الأصعدة، فهذا يعني بأن علاقتكما غير متوازنة وتحتاج إلى إعادة هذا التوازن لها، دون أن تتنازل عن حقك في احترامه لك بقدر ما تحترمه.

4- الطموحات والأحلام

في الكثير من الحالات، يتخلى أحد الطرفين عن أحلامه بعد الزواج كنوع من التضحية في سبيل انجاح علاقته الزوجية، وهذا أمر يحتسب لصالحه، إلا أنه لا يجب أن يتخلى بشكل نهائي عن طموحاته وأحلامه وأن ينتظر الوقت المناسب للعمل على تحقيق أحلامه وطموحاته.

5- الأمن الشخصي

قد تتعرض المرأة إلى العنف الجسدي من قبل زوجها في بعض الأحيان، وهذا خط أحمر يجب أن لا تتجاهله الزوجة، وأن تضع حداً لتصرفات زوجها العنيفة معها، كي لا تتحول حياتها معه إلى جحيم لا يطاق.


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88 تعليق

[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ 21 ساعة

القيم …بصراحه النقطه غريبه 🤔 الزوج يبحث عن صاحبة المبادئ والقيم وهذا يقولها تنازلي عن قيمك 😥
.
.العلاقه بالعائله والاصدقاء…احيانا تكون العائله هي سبب المشاكل فان راى الزوج ذلك يحق له يقنن زياراتها لاأهلها والصديقات كذلك . وحينما تكون الزوجه ضعيفة شخصيه وكلمه توديها وكلمه تجيبها راح تكون اغلب المشاكل بسبب العلاقات الخارجيه ..النقطه هذه مهمه جدا ومحتوى الخبر يحرض على العصيان 😊
.
.الاحترام …المراءه هي من تصنع مكانتها عند الرجل وهي من تحدد قيمتها كذلك…احترميه واظهري له ودك وهو بالطبع سيبادلك بالمثل …اما ان كنتي همجيه وسليطة لسان فبالتاكيد لن يجعل لك اي اعتبار
.
.الطموحات والحلام …هذه تعتمد ع الظروف المحيطه وعلى كذلك مدى عمق العلاقه بين الطرفين ..فان كان الحب والاحترام يسود الطرفين فبالتاكيد سيبذل كل منهما جهده ليذلل الصعاب والعقبات في طريق طموح الاخر
.
.
الامن الشخصي ..ضحكتني هالنقطه 😂😂 …حتى وان صار وضربها في يوم ما ولسبب ما 🤔..فلايعتبر جريمه فهو زوجها يعني وقصد بذلك تأديبها او ردعها …فالقرآن ذكر الضرب من ضمن مراحل تأديب النساء ..اما ان كان الضرب بدون وجه حق او ان يكون الرجل غير متزن وسوي فهنا اقول لكم لايجب ان تصمت لذلك

[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ 21 ساعة

مافيه شي اسمه احذري التنازل …او احذر التنازل
وكأن ليس للطرفين حقوق وواجبات لبعضهم البعض
.كانهم اغراب ههههههه

.للظروف سطوتها و قد تجبرنا للتنازل عن اشياء مقابل اشياء
.حتى تستمر الحياه لابد من التنازل من اجل البقاء واستمراريه العلاقه
.
.لو تأملنا هذا الكون من حولنا لوجدنا حتى الكائنات الحيه التي تتشارك في البر او البحر يتنازل بعضها لبعض من اجل البقاء والعيش في ذات البيئه …هذا اسمه التكيف مع الظروف
.
.طبعا عدا معصية الخالق والامور الدينيه هي التي لاجدال فيها …اما عدا ذلك فليس بمعضله تستحق هذه التحذيرات

[ عدد التعليقات: 5892 ] نشر منذ 21 ساعة

اي حق من حقوقك كفلها لك الشرع احذري التنازل عنها مهما كانت الأحوال

[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 19 ساعة

الله يرزقك الزوج الصالح يااخت امل وكل من يقرأ

[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 19 ساعة

امل الطيار انتي انسانه رائعه الله يرزقك الزوج الصالح الذي يخاف الله فيكي ويسعدك

[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 19 ساعة

امل ترى لاعشتي الواقع وتزوجتي كل كلامتس هذا يتغير
لاشفتيه مايحترمتس راح تبادلينه بالمثل ولاشفتيه يدور اللي يغثتس راح تدورين اللي يغثه
هذا كلامتس وقت الرخا ولاجت الشده بنشوف وش تسوين

[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 19 ساعة

نقاط مهمه لا يمكن التنازل عنها !

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 19 ساعة

والله اذا تزوجتن تضيع العلوم

ويصير فيه تنازلات من كل الطرفين

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 19 ساعة

مسهم بالخيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

عساكم طيبين جميعا

[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ 18 ساعة

روزا
انا ماكتب اي حرف الا من منظوري وقناعاتي
والقناعات لاولن تتبدل ابد فهي راسخه بداخلي وجزء لايتجزأ من شخصيتي
ولو لاحظتي …تحليلي للقضايا الاجتماعيه او الزوجيه التي تطرحها صدى تجديني ع نفس النهج لا ولم اناقض كتاباتي او وجهات نظري بل وسلفا نصف القراء هنا يعرفون توجهاتي بتلك المواضيع
.
.فالاحترام والتزام الحدود بين الذكر والانثى ليس قصرا ع الزوجين بل حتى مع الاخوه الشباب
الحياة كلها تعاملات ..لماذا ربطتي الموضوع فقط بالزواج؟؟؟ 🤔🤔

.نتعامل باخلاقنا ومبادئنا سواء علاقات اسريه او اجتماعيه او مهنيه او زوجيه
.ونستجدي الحلول لمشاكلنا على مستوى الاقطار كلها باختصار 👈هذا مفهوم العلاقات
.
.وتأكدي ياروزا انه في يوما ما …ستنتهي تلك العلاقه اما بالفراق او بالوفاه
فاجعلي علاقاتك راقيه ولاتتذمرين من زوجك ومشاكلكم الراهنه واحمدي ربك ان كتب لك الزواج والستر وغيرك كتب عليها ان تكمل حياتها وحيده بلا زوج ولا اطفال …فليكن لديك بُعد نظر حتى تقدري نعم الله عليك

[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 17 ساعة

امل
لا تسمعين لرويزا ، هذي محبطه وتبي تحبطك معها ، واقع رويزا عرفناها
وعلتها عرفناها
مهبوله تبا كل شي يصير بسرعه متناهيه ونست انها تحتاج لخبره والخبره
ماتجي الا مع الوقت

[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 16 ساعة

امل
ايه عتبان ويسكنون اعتقد الطايف او حواليها

ابتس ليه ؟؟؟؟ لا يكون بتتزوجين يالماخوذه 😥😥😥😥😥

[ عدد التعليقات: 11136 ] نشر منذ 16 ساعة

يسلمووو ع الرد السريع 😊
.
.لا بس فيه واحد عسكري من الرياض متوظف عندنا ومتقدم لبنت عمي؟؟
.
.فقلت بعض الناس البعيد ينسبون حالهم للقبائل العريقه بالكذب فقلت نتأكد يعني 😊
مع ان جاري البحث والاستطلاع من قبل العائله ايضا

[ عدد التعليقات: 9680 ] نشر منذ 15 ساعة

الامن الشخصي والعائلة والاصدقاءء
😍😍😍😍😍😍😍

[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 15 ساعة

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[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 14 ساعة

امل وراك ما سألتيني عن الجعيد

فيه الجعيد
وفيه الجعيداني

وكلهم عتبان وشتبين وانا اجيب مكان ميلاده بعد

هههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 14 ساعة

امل وراك ما سألتيني عن الجعيد

فيه الجعيد
وفيه الجعيداني

وكلهم عتبان وشتبين وانا اجيب مكان ميلاده بعد

هههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 14 ساعة

برق

من اي العتبان انت

انا روقي عضياني من القضاه

[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 14 ساعة

اخصائي انت عتيبي
يعني انت مكدر البسمه اللي تهاوشت مع امل الشيباني برمضان ومع القرني
هههههههههههه يومنك تقولها انا ولدعمك وهي تقولك انقلع خخخخخخخخ

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 14 ساعة

رويذا

صباحك ورد

مافهمت عليك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 13 ساعة

شكل العتبان محتلين الصحيفه ياروزا😂😁😊وانعم باالجميع😊😁وانا اولكم طبعا😁😂😊😊

[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 13 ساعة

اخصائي فاضي انت ثعلي ؟

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 13 ساعة

والله وألنِـــعِم بالجـــعيد وألعتـــبان وألـــروقــي ألعضـــياني وكِـــل ألقِــبايـــــل .❤️️.

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

رويذا

انا لي 3 سنوات بس الاغلب متابع

مكدر البسمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قصدك انا لا لا لا ؟؟؟؟ انا اشعلل البسمه مو اكدرها

وترى كان عندي وسام لكن طيرررررررررررررررررروه مع التعليقات حقتي من شان كذا باقي زعلان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

واحد مقهور وبيعلم الناس انه كان عنده وسام

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

وفيه واحد مادري وحده دق صدره وقال يعرف ناس بالدعم وبيرجع الوسام

وماعاد رد وزعلت منه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يعرف نفسه

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

رويذا

بعلها مسافر عنده دووووووووووووووووووووووووواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

معلومه توها وصلتني

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

رويذا

عادي صارحي بعلك انك متواجده هنا

مافيها شي ترى العالم تفتحت وتفهمت

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

والنعم بحالكم وفي كل القبايل

[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 13 ساعة

الجعده من الطفحه من البطنين من بني سعد من عتيبه ومن هجرهم و منازلهم شقصان ، ام نخله ، زبيده ….
وادي شقصان يقع ع الطريق المتجه الي جنوب الطايف ب ٥٠ كم

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

ام البنات

😂
😂
😂

اطرحنا والله

وانتي وش عرفك الثعلي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

ام البنات

وش تعرفين عنهم

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

ام البنات

انا من القضاه حقين نجد

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

ام البنات

نجد والكويت للتوضيح يا ام البنات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وصلت

[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 13 ساعة

قحوطه انشهد العتبان مستحلين الصحيفه بسم الله كثر النمل
مير انتبهن لنعولنكن لاينطلن
بها عتبان هههههههههههههههه امزززززززح

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

ام البنات

الظاهر انك قريبتي وانا مادري

بناتك3

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 13 ساعة

يخيتي روزا شيلي كَلِمـــة المحــقق مِــن إســمِك تـرى كَلِــمة المحــقق يعنــي ذَكَـــر .😊.
.
وإنتـــــــي ماشـــــاء الله حُــــــــرمَــه كــــامــــــــلة ألـــــوصــــــــــــايـــــف .😊.

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

رويذا

رضك المسرع اللي يدخلك الجنه ع طول

وش انتبهن لنعولكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تطورنا وصرنا نسرق كل شي ونسرق اللي خبري خبرك انتبهي لكلوتك وسريولك

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 13 ساعة

جوجو واثقه ههههه أكيد إنتي اولنا ونعم فيك وفي قحطان كلهم ❤️

ولا يهونوا الباقي 😍

راعي الددسن ،، ونعم بروزا بس الكامل رب العالمين 😊

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

ياراعي الددسن

اسمها رويذا

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

ياراعي الددسن

اسمها رويذا

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 13 ساعة

يخوي اخصائي فاضي تـــراني نَجـــــــدي أبـــاً عَـــن جَـــــد وجَـــــــدي مِــن أخــــــــويا ألموئسِس عسى ربي يرحمهم .

[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 13 ساعة

اخصائي لا والله لا اعرفك ولا تعرفني وبناتي مو ٣اكثر بكثير
اما عن قبايل عتيبه سوا برقا او روق فانا منقسمه نصفين نصف برقاوي ونصف روقي واعرف معظم الفخود لبرقا وروق
😜😂

[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 13 ساعة

وانعم بحالك دنو❤😘وباالجميع😊وتري امزح والله يوم اقول انا ولكم😁😁😊

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

نجدي والا حري

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

امزوح تجي وتروحي

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

ياهلابك
ياراعي الددسن

وانا من نجد مو نجدي

ابن عمك

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

دنااااوي

ونعم فيك ولزوم نبلغ شيخ القبيله

انك تعرفين

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

ام البنات انحاشت

طلعت من الجماعه

لاتخافين ستر وغطاء ووضعي فري وفلاوي للاخررررررررررررررررررررررررررر

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

ام البنات

وانا اعرفك

انتي روقيه

وبعلك برقاوي

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 13 ساعة

يخيتي دآنـــــــہہ أنا قِلــت كـامــــلة ألـوصـــــــايـف أقصِـــد ألجــمال وحِسن ألصِــفاة وألمــــعاني ولا أقصِــــد شي ثانــي .😊.

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

ام البنات

الله يسعدك

ويوفقك

خلاص خلينا اصدقاء لاتقولي معلومات عني ولا واقول معلومات عنك

ههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

بدا

الهياط حق القحاطين

كلها بسببك يادنووووووووووووووووووووووووووو

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

الليله

مسفهل ورايق

واذا اسفهليت

اطيش انتبهوا لاحد يجي قدامي واصدمه وانا مادريت

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 13 ساعة

رويذا

هجم عليها هادم اللذات بعلها

[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 13 ساعة

من حقناحنا سلاطين العرب😊✌✌😁😘

[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 13 ساعة

تصبحون ع سعادهـ 💚🍃

وراي شغلات بالصباح إن شاء الله

لا إصحى أنكم متهاوشين يا ويلكم 😨

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 13 ساعة

ياوَلـد عمـــي اخصائي فاضي إصــــدِم ولا تحــاتــــي كِلِــــن يصَــلِح موتَــرَه علــى حســابه وحِنا حبايب الله لايفَرِقنا .💕😍.

[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 13 ساعة

حنا عيال الشايب اللي ما كتب ولا قرا بس اجبر التاريخ يكتب سيرته سطر سطر👌😊 فخر وليس عنصريه😁😊👌

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 12 ساعة

قالـوا لي مالَك لِـــوا قِلت ألــهوا عِند أهل ألهوا وقالوا لي ألعيد وقِلت لأصحابه .
.
وقِلت ويني و وين ألعيد تراني عَنه بِعيد مـاينفَع ألعيد لِلـي إمفارِق أحبـــابه .

[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 12 ساعة

‏الـحــرمـــان !
أن تقرأُ كُل شيءٍ إلا القُرآن ..
إجعلّ القُرآن جُزءاً من حياتك
وليس جُزءاً من فراغـك ..

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 12 ساعة

آآآآآآآآآآآآآآآآه يا قلبــــــــي ألمسكين .😢😢😢😢😢😢😢😢.

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 12 ساعة

يخيتي دآنـــــــہہ تَصبحين علــى خـــــير وسعاده يــاعَسَل صــافــــــي وأحــــــلى مِـــــن ألعَسَل شـــــوي بِــزيــاده .🌹.

[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 12 ساعة

ههههه لا والله مو روقيه ولاعشت في ديار الروقه نهائي واسمي بعيد عن الحرف ح ولا راح ابحث عن معلومات عنك ولا عن غيرك لان ذي شئون خاصه بكم

[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 12 ساعة

جنوبيه والنعم والسبعة انعام بك ولا يهون الباقين💐🌹

[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 12 ساعة

نوم العوافي دنو❤والنعم فيك ام البنات❤ وبالجميع على ارض وطنا الغالي😊💚

[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 12 ساعة

جــزاكِ الله كِـل خـــير يخيتي جنوبيه قحطانيه وعساها فـي ميزان حسناتِك والله يحفظِك ويطول عمرِك .🌻.

[ عدد التعليقات: 9680 ] نشر منذ 12 ساعة

✌✌✌✌✌ وحنا عسسسيييرر الهوووول يطعني وكان
ايييلااااافيؤؤؤؤؤؤؤ 😂😂😂😭😭😭😭😭😭😍😍😍😍😍

[ عدد التعليقات: 5593 ] نشر منذ 12 ساعة

جزيت الجنه ياخوي وواالديك والجميع😊

[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 9 ساعات

رويزا

حنا لو بغينا سرقناك انتي بكبرك من بين ابوك واخوانك مو عاد نعولك 😂😂

ابك فعلا كلهم عتبان

.
انا روقي من الجماعه اللي مايلبسون نعال 😘😘😘😘 والاصل من ديرة
الرجال هذااااك اللي انت خابر والسكن بالمجمعه

[ عدد التعليقات: 10907 ] نشر منذ 9 ساعات

ياحظك يههالجعيد حظااااه
ابك طاح بالقشطه وخلا الزيتون والمخلخل لنا 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 9 ساعات

برق

الزيتوون والمخلل من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الله يرزقك بقشطه مع العسل

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 9 ساعات

صبحكم الله بالخيرات

انشغلت شوي عنكم ياحلوين

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 9 ساعات

ونعم باهل عسيررررررررررررررررررررررررررررر

[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 9 ساعات

انا الليله مو معكم بكره معكم باذن الله

[ عدد التعليقات: 12296 ] نشر منذ 8 ساعات

ياحليلكم

[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 7 ساعات

برق المثل يقول ((( مالك إلا خشمك ولو هو عوج))
والقشطه والعسل م ياخذو غير قشطه وعسل مثلهم

[ عدد التعليقات: 20943 ] نشر منذ 6 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 5 ساعات

(ان اكرمكم عند الله اتقاكم)

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