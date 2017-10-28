حقيقة الصفقة المنعقدة بين أردوغان والمخابرات الأمريكية للإطاحة بـ ” جولن “

أنقرة(صدى):

كشفت مصادر إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض عبر وسطاء على رئيس المخابرات المركزية الأمريكية السابق 10 ملايين دولار ليقود حملة لتشويه سمعة الداعية التركى فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة عبر رجال أعمال موالين له.

وأوضحت المصادر أن رجلى الأعمال التركيين المقربين لأردوغان أكيم ألبتكين وسزجين باران كوركماز بحثا مع رئيس المخابرات المركزية الأمريكية السابق جيمس وولسى قضية إطلاق دعاية سوداء لتشويه سمعة فتح الله كولن نظير 10 ملايين دولار، مشيرة إلى اجتماع وولسى مع كل من كوركماز وألبتكين فى أحد الفنادق بمدينة نيويورك فى العشرين من سبتمبر عام 2016، أى بعد 8 أيام من مشاركته فى الحملة الانتخابية لدونالد ترامب العام الماضى.

وأشارت المصادر إلى أنه نص الاتفاق على تولى وولسى وزوجته نانسى ميلر فعاليات لتشويه سمعة كولن بواسطة جماعات اللوبى.