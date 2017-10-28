بالصور.. 150 مشاركاً في سباق أندية الحي بتعليم عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

شهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني، مؤخراً سباق اختراق الضاحية، الذي نظمه نادي الحي بثانوية إشبيلية بخميس مشيط بمشاركة 14 ناديا، وذلك بحضور ممثل أندية الحي الأستاذ عبدالله علوان.

وأوضح المشرف على أندية المنطقة الأستاذ مشبب القحطاني، أن السباق بلغت مسافته ( 3.5 كم) بدءا من طريق الأمير سلطان ووصولا إلى نادي ضمك ، فيما بلغ عدد المشاركين150 متسابقا .

ولفت القحطاني إلى أن نادي الكسائي حقق كأس البطولة في مجموع النقاط، فيما حقق الطالب عبدالعزيز محمد الغامدي من نادي حسن آل الشيخ بأحد رفيدة المركز الأول، وحقق الطالب ثامر عبدالمحسن من نادي المحالة بأبها المركز الثاني، أما المركز الثالث، فحققه الطالب فهد محمد الغامدي، من نادي حسن آل الشيخ بأحد رفيدة.

يذكر أن السباق كان برعاية دانة الدنيا للدعاية والإعلان.

