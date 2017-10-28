عصام الحضري يتعرض لحادث سير مروع

ماجد محمد(صدى):

تعرض حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي التعاون المحترف المصري عصام الحضري، لحادث سير، عقب فوز فريقه على ضيفه أحد بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وكان قائد المنتخب المصري الأول، في طريق عودته إلى منزله، ووقتها تعرض لحادث سير، بعدما أصدمت به سيارة من الأمام مما أدي تحطم سيارته، دون أن يصاب بأذى.

ومن المقرر أن يشارك الحضري في تدريبات التعاون اليوم الأحد، استعداداً للجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق الفوز على أحد، حسبما صرح الحضري لموقع في الجول المصري.