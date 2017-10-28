عصام الحضري يتعرض لحادث سير مروع
تعرض حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي التعاون المحترف المصري عصام الحضري، لحادث سير، عقب فوز فريقه على ضيفه أحد بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.
وكان قائد المنتخب المصري الأول، في طريق عودته إلى منزله، ووقتها تعرض لحادث سير، بعدما أصدمت به سيارة من الأمام مما أدي تحطم سيارته، دون أن يصاب بأذى.
ومن المقرر أن يشارك الحضري في تدريبات التعاون اليوم الأحد، استعداداً للجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق الفوز على أحد، حسبما صرح الحضري لموقع في الجول المصري.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 22 ساعة
هو اللي صدم واحد من الخلف والخطأ عليه
تراه مصري والمصريين والعرب بشكل عام معروفين بعدم اجادة القياده بحكم انهم غالبا لا يمتلكون سيارات في بلدانهم لعدم قدرة اغلب الشعوب العربيه على امتلاك السيارات لذلك يجي عندنا يتعلم السواقه
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 931 ] نشر منذ 21 ساعة
الأخ سلمان الروسان انك على حق في أن معظم الوافدين للخليج بشكل عام معروفين بعدم اجادة القيادة بحكم انهم غالبا لا يمتلكون سيارات في بلدانهم الاصلية لعدم قدرة اغلب الشعوب الوافدة للعمل بالخليج على امتلاك السيارات لذلك يجي عندنا يتعلم السواقة
اليامي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 ساعة
الحضري يقود السياره من عشرين عام
عاطف الصعيدى[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 19 ساعة
سلمان الرويس…..تصدق بالله ان الحضرى عنده فلوس تشتريك انت شخصيا لو ليك تمن
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 14 ساعة
تخسي انت والحضري يالصعيدي
اشتريك انت والحضري بفلوسي
تصدق يالصعيدي ان شركة الوالد يشتغل فيها اكثر من ٣٠٠٠ عامل مصري ويمكن انت من ظمنهم
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 14 ساعة
تعوذوا من ابليس يالربع
وكل واحد يصلح سيارته
اصبحوا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6009 ] نشر منذ 14 ساعة
أعـــوذ بـالله مِــــن إبليـــــــس وكِـــــــل مِــــــــن يــوالـــــــــــيه .
العالميه من الملعب قويه[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله