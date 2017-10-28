تفاصيل تحرش ترامب بـ16 امرأة.. وهذا موقف الكونجرس

واشنطن(صدى):

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن ” الموقف الرسمي ” للبيت الأبيض بشأن إدعاءات سوء السلوك الجنسي ضد دونالد ترامب التي ظهرت خلال الحملة الرئاسية هو أن جميع النساء كانوا يكذبون.

وفى مؤتمر صحفى أمس الجمعة جاء وسط سلسلة من فضائح التحرش الجنسى فى أنحاء البلاد بعد الجدل الواسع الذى تلا اتهام المنتج هارفى واينشتاين بالتحرش بفنانات، أشار مراسل وكالة أنباء سى بى اس الإخبارية إلى أن ترامب وصف مزاعم 16 امرأة على الأقل بـ ” أخبار مزيفة ” ، وتساءل ” هل الموقف الرسمى للبيت الأبيض هو أن كل هؤلاء النساء يكذبن؟ ” .

فردت السكرتيرة الصحفية سارة هوكابي ساندرز قائلا: ” نعم، لقد كنا واضحين منذ البداية، وتحدث الرئيس عن ذلك ” ، ولم تعلق أكثر من ذلك وسرعان ما انتقلت إلى سؤال آخر. وأكد البيت الأبيض أن جميع السيدات اللاتي اتهمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحرش الجنسي بهن، كاذبات.

وكان ترامب أكد منتصف الشهر الجاري أن تلك الادعاءات كاذبة.

ومن بين أخريات، اتهمت متسابقة سابقة بالبرنامج التلفزيوني ” The Apprentic ” ، سامر زيرفوس، ترامب بتحرشه الجنسي بها أواخر العام الماضي، بينما كان مرشحاً بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بجانب أخريات مثل جيسيكا لييدز وريتشيل كروكس اللتين نشرتا اتهاماتهما في صحيفة ” نيويورك تايمز ” .