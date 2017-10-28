بالصور.. إنطلاق بورشه باناميرا Turbo S E-Hybrid Sport Turismo باللون الأرجواني

متابعات(صدى):

لا تعتبر بورشه باناميرا Turbo S E-Hybrid Sport Turismo سيارة سريعة فحسب ولكنها في النهاية سيارة مثيرة للغاية خاصة عندما يتم دهانها بنفس الصورة في الموديل التالي, وقد أضافت بورشه اكسكلوسيف لمساتها السحرية على اقوي نسخ سيارة الشركة بخمسة أبواب بطلائها باللون الأرجواني باسم Amethyst Metallic وهو لون مميز كما يبدو في الصورة.

ومثل باقي موديلات بورشه الهايبرد عالية الأداء, فالطلاء الخارجي يتناقض مع لون المكابح الخضراء أسيد وشعارات خضراء خاصة وهو ما يؤدي في النهاية لما يمكن أن يكون مزيج جذاب, وتم استبدال اللمسات الخضراء بأجزاء فضية أو سوداء ولم تهمل بورشة المقصورة الداخلية, فهي تسبح حالياً في اللونين الأبيض والأسود بالنسبة للجلد الداخلي ولمسات بلون Amethyst Metallic بما في ذلك فتحات التهوية.

وتحمل السيارة محرك V8 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 542 حصان ومحرك كهربائي بقوة 133 حصان والنتيجة هي قوة اجمالية تبلغ 672 حصان وعزم دوران 850 نيوتن متر وهذا يكفي لجعل السيارة تتسارع من الثبات الى 100 كمساعة في 3.4 ثانية مع قدرتها على بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 310 كمساعة.

