العدل: 6 آلاف صك طلاق خلال شهر

عادل الحربي(صدى):

كشف التقرير الشهري الذي تصدره وزارة العدل عن أعمال المحاكم وكتابات العدل، أن إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لشهر محرم 1439هـ بلغت أكثر من 51 ألف حكم، حيث سجلت الأحكام الصادرة زيادة قدرها 17% مقارنة بمحرم 1438هـ.

وأوضح التقرير أن إجمالي عقود النكاح الصادرة في المحاكم خلال شهر محرم 1439 هـ بلغت 12501 عقد منها ما نسبته 72% لطرفين مواطنين والنسبة المتبقية لطرفين غير مواطنين أو أن أحدهم مواطن، فيما بلغت صكوك الطلاق 5948 صك طلاق، منها 1640 صكاً لطرفين أو أحدهما غير مواطن، أما الصكوك الباقية المقدرة بـ4308 صكوك طلاق فهي لطرفين مواطنين خلال شهر محرم الماضي.