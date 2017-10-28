بالصور.. نيسان تسيطر على شوارع طوكيو بموديل إنفينيتي Q50

طوكيو(صدى):

سيطرت نيسان على شوارع طوكيو بسيارتها ذاتية القيادة بالكامل Infiniti Q50 وتظهر التكنولوجيا التي تسعى الشركة لتقديمها في عام 2020 وتشمل السيارة تكنولوجيا الجيل الثاني ProPILOT مع 12 جهاز سونار و12 كاميرا و9 أجهزة رادار و6 نظم مسح ليزرية وخرائط عالية الدقة والوضوح لتحليل سيناريوهات معقدة في الوقت الحقيقي، والمميز بخصوص هذه السيارة الأولية تعتمد على حساسات بالكامل والكاميرات.

وقالت الشركة أن الجيل التالي من تكنولوجيا ProPILOT سوف تسمح للسيارة للعمل بصورة ذاتية القيادة على الطرق المدنية والطرق السريعة وتوفر السيارة تجربة قيادة بشرية تعطي للراكب فيها راحة البال ويمكنها المناورة بصورة سلسة وتفادي العقبات علي الطريق بشكل مرن وتظهر النسخة التالية من تكنولوجيا ProPILOT تقنية سوفر تكون متاحة بصورة فعلية على أرض الواقع بداية من 2020.

