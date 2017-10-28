رئيس هيئة السوق المالية: قرار الانضمام إلى المؤشرات العالمية يعتمد على المجتمع الاستثماري

سالم المطيري(صدى):

كشف محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن قرار الانضمام إلى المؤشرات العالمية مثل ” فوتسي ” أو ” إم إس سي أي ” يرجع إلى مزودي المؤشرات الذين يعتمدون على المجتمع الاستثماري.

وأكد القويز في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المجتمع الاستثماري ينظر للأسواق بناء على جانبين، أحدهما للأمور الهيكلية، سواء كانت نظامية أو تتعلق بالبنية التحتية للسوق مثل نموذج الحفظ المستقل وغيره، وجانب آخر يتعلق بمدى الاهتمام الكافي من المستثمرين الأجانب بالسوق، كاشفا أن ” تداول ” أجرت بعض التغيرات في نظام الحفظ المستقل، وسيبدأ تفعيلها في آخر يناير 2018، و ” فوتسي ” أجلت الضم حتى ترى هذه التغيرات على أرض الواقع.

وكانت” فوتسي راسل ” أعلنت مراجعتها السنوية لعام 2017 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت تأجيل ضم السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، حيث كان لديها بعض التحفظ من ناحية نموذج الحفظ المستقل.