شركة أستون مارتن تستعد لإزاحة الستار عن نموذج جديد لسيارة رياضية

لندن(صدى):

تستعد أستون مارتن لتقديم فانتاج الجديدة إذ بدأت الشركة بإرسال دعوات لازاحة الستار عن نموذج الإطلاق وتضم آخر صورة تشويقية للسيارة. وقد تلقى رئيس تحرير أوتو إكسبريس، ستيف فاولر، دعوته، ونشر مؤخرا صورة لها على تويترو في حين أن الصورة لا تكشف الكثير، فإنها تؤكد أن السيارة الرياضية سوف يكون لديها ضوء الفرامل في صورة شريط اضاءة LED الذي يمتد بعرض السيارة.

وقد التزمت استون مارتن الصمت حول السيارة ولكن صور تجسسية سابقة أظهرت أنها سوف تبدو متطابقة تقريبا إلى الصور التي نشرت وتخص تسجيل براءات الاختراع في يونيو الماضي. وقد لا تكون السيارة قد حصلت على تغييرات جذرية في التصميم ولكنها ستحمل الإلهام من DB10 وفولكان.

وسوف تتأثر فانتاج بشكل كبير بنموذج DB11 ومن المقرر أن تعتمد على نسخة أقصر من قاعدة بناء الألومنيوم للسيارة, وسوف تعمل بمحرك 4.0 لتر V8 بشحنين توربينيين ولكن لم يتضح بعد ما اذا كان سيتم تخفيض قوتها من 503 حصان و 675 نيوتن متر من عزم الدوران أم لا. ويمكن للسيارة التسارع من (0-100 كم / ساعة) في أقل من أربع ثوان قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تزيد عن 187 ميل في الساعة (301 كم / ساعة) .