الدوري الإماراتي يحتفظ بمقاعده في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية

ماجد محمد(صدى):

يصدر الاتحاد الآسيوي التقييم النهائي لتصنيف الدوريات المحترفة، وتوزيع مقاعد نسختي 2018 و2019، خلال اجتماعات نوفمبر المقبل، في العاصمة اليابانية طوكيو، على هامش إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريد الياباني.

وتصدر الدوري الإماراتي لكرة القدم جدول ترتيب الدوريات الآسيوية في تطبيق المعايير الفنية في الاتحاد الآسيوي، بناءً على جدول أصدره الاتحاد الآسيوي قبل أيام، ليحتفظ الدوري الإماراتي بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي.

وجاء الدوري الإماراتي في الصدارة بعد أن جمع 96.224 نقطة، متفوقًا على الدوري الكوري الجنوبي، الذي جمع 87.925.

وعلى مستوى الدوريات العربية تواجدت 3 دوريات ضمن أول 10 مراكز، إذ احتل الدوري المملكة المركز الرابع بـ84.552، وجاء الدوري القطري في المركز السادس بـ82.788.