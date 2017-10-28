بالصور.. ورقة اختبار كتابة لتلميذ قبل 45 عامًا تشعل مواقع التواصل
تداولت مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع ورقة امتحان لطالب بالصف الثاني الابتدائي في مادة الكتابة قبل 45 عاماًوأقر المتداولون باختلاف طريقة التعليم وأساليبه في ذلك الوقت عما هي عليه الآن، مقارنين تميز الطالب في هذا الامتحان بحسن الخط وجودة الإملاء ودقة التصحيح، مقارنةً بمستويات طلابنا اليوم.
وكشفت مصادر أن صاحب الورقة وهو الآن مهندس مدني مستشار، ويعمل بـ ” تعليم الجوف ” ، ويدعى سعيد بن مدين الشراري.
وقال المهندس الشراري ” كنا نكتب الدرس عشر مرات مُشكلاً بالحركات، وكانت ورقة الإجابات في ذلك الوقت يقوم عليها مصحح ومدقق ومراجع، ونحن في الثاني الابتدائي، مما يعطي جدية أكبر للاختبار ” .
ووأوضح المهندس ” الشراري ” إن عمره أثناء تأديته الامتحان كان يقارب ثماني سنوات، والخطأ الذي لم يجعلني أحصل على الدرجة الكاملة أنني لم أكتب رجلاً بالتنوين وكتبتها رجل موضحاً أن إعادة كتابة الدرس والاستمرار في القراءة كان سبباً في جودة الإملاء وتحسين خطوطنا، فضلاً عن التدقيق الكبير في عملية التصحيح.
وأضاف: أن الطالب الذي لا يقرأ ولا يكتب بطلاقة وبأريحية لن يتقدم دراسياً .
وأشار ” الشراري ” إلى أنه كان لمدير المدرسة في ذلك الوقت المعلم القدير الفاضل سامي سليم الكريع وهو من المملكة أطال الله في عمره أثر كبير في الحرص على متابعتنا وتوجيهنا، كما أن دور الأسرة في المنزل لا يزال الدافع الحقيقي خلف أي نجاح.
ابو نواف[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 23 ساعة
هذا التعليم الصح مو تعليم الان الله يصلح الحال
خالد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 21 ساعة
والله إنك صادق هذا التعليم
والسبب في سوء التعليم عندنا وزارة التعليم
قراراتها فاشله
انا رحت مدرسة أولادي وصادف روحتي وجود مشرف في المدرسة
ناقشته واتكلمت معاه في كل شي
في ضياع اليوم الدراسي في مطويات واستراتيجيات ودحين حصة نشاط والمناهج الجديدة اللي همش فيها الخط والإملاء والتعبير
بحيث أصبح الطالب غير قادر يقول كلمتين على بعض كتعبير
قالي والله هذي نقاط تفرض علينا من الوزارة وإدارات التعليم ونحن بنضغط فيها على المعلمين لتنفيذها
وأقسم لي إنه مهو مقتنع بهذي النقاط اللي دهورت التعليم ودهورت مستوى حتى أولاده
ررر[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 20 ساعة
نعم هذا هو التعليم .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1294 ] نشر منذ 20 ساعة
سقى الله ايام ذلك الزمن الجميل
حين كنا كطلاب نكتب قطعة القراءة عشر مرات بالتشكيل وأي قصور ربما تكون الكتابة عشرين وتتضاعف لأربعين مرة
كنا نعتبر ذلك حينها قسوة وتسلط
ولاكن عرفنا قيمة معلمي ذلك الجيل عندما نشاهد كتابة وقراءة هذا الجيل
ameen[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 19 ساعة
ما شاء الله تبارك الله ..
اعجبني الخط جداً .. معظم ابناء اليوم لا يخطّــون جيداً ..
ومعظم كتاباتهم بها أخطاء إملائية كثيرةً جداً ..
زمن جميل فعلاً ..
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 19 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الزمن الجميل كل شي فيه جميل
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 17 ساعة
التعليم الان يعتمد على ان الطالب قد اكتسب مهارات في مراحلة الاولي وهذ هو الخطأ الكبير
وهنا لي راي اتمنى من جميع المتابعين في صدى واتمنى ايضا ان تتبناه صدى اعلامبيا وتكثر من تكراره
الراى هو : ان لا يدرس في الصفوف الاولية وهي اول وثاني وثالث ابتدائي لايدرس بها فقط ثلاث مواد
القراءة ويدخل ضمنها الكتابة والاملاء والخط والتعبير ولكن في الصف الثالث ا لتعبير
القران ويدخل ضمنه الحقظ والتجويد وقليل من التفسير
الحساب وليس الرياضيات والحساب بعملياته الاربع الجمع والطرح والقسمة والضرب
لو استطعنا ان نوجد هذا الاساس فانني اقسم بالله ان نخرج القدرات الكامنة في الطالب حيث انه لن يكلف بمزاد اضافية بل يركز على هذة المواد والتي تبني اساس تعليميا قويا في الطالب وبعدها ااوكد لكم انه يستطيع استقبال الكثير من المعلومات والمهارات واليشكل القدرات التي تساعده على الفهم ةالاسيعاب
ولكن للاسف فان الطالب اليوم يستقبل معلومات لا يقدر ان يحللها ويجيب عليها وانما لابد من تكرار وتكرار من الوالدين وان لي تجربة في التعليم وهي ان يرى المعلم ان هذا الطالب ابواه جاهلان واميان حتي يبذل معه المجهود الكبير واني اعلم ان بعض الاباء والامهات لا يبذلون مجهزدا مع ابنهم وان هناك معلمون لا يبذلون اقصى طاقاتهم مع طلبتهم
عبدالله[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 15 ساعة
يعني قينان صادق
خالد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 15 ساعة
حتى المناهج والله أكبر من عمرهم
والله في دروس في الابتدائية المفروض تكون في الثانوي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36745 ] نشر منذ 13 ساعة
الله الله ,, هذا هو التعليم اللي انا خابر ,,
,, نكتب القطعه مرتين وثلاث وخمس حتى ، ولو حصل خطأ ، كرر الكتابه وهكذا ، ولا يكفي عن جلد العصى ,,
,, يرحم ايام زمان ورجال زمان وتعليم زمان ومعلمين زمان ودروس زمان ,, قول للزمان ارجع يا زمان ,,
,, والآن طلاب جامعات وخريجيّْ جامعات ( البعض ) ، تجد الأخطاء الإملائيه واللغويه في كتابته ولو يكتب عشرة أسطر ,,
,, أخطاء لايمكن أن يخطيء بها طالب سادس او حتى خامس إبتدائي ، من طلاب ذالك الوقت ,,
,, والحقيقة اقول ، ان التعليم بدأ باالإنحدار من عام 95 ــ 96 هجريه ، منذ دخول المصريين ، ومستمر ، الى درجة الحظيظ ، وذالك بسبب دخول المصريين في ذالك العام الدراسي الى المرحله الإبتدائيه والمتوسطه والثانويه ، وقبل هذا التاريخ كانوا موجودين فقط في المراحل الجامعيه ، بمعنى لاتأثير لهم على التعليم الأساسي على الطالب الجامعي ,,
,, ولك أن تتخيل حال ( بعض الخريجين ) من الدراسه من ذالك التاريخ الى تاريخه الآن ,, وقارنهم مع خريج إبتدائي ايام زمان ، أيام الأساتذه قُدامى السعوديين والفلسطينيين والأردنيين والسوريين ,, لهم مني كل إحترام وإجلال وتقدير ، وأخص أساتذتي الكرام ,, اسأل الله لهم الرحمه والمغفره ( الحي منهم والميت ) ,, آمين ,,
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 12 ساعة
ياخوان لاحد يلوم معلمين هذا الجيل ، بالعكس هم الباقين من الجيل السابق ويبون يتبعون نفس طرق معلمينهم الاولين لكن المناهج ماتسمح اختلفت نهائيا اين مادة الخط؟ اي القراءه المكثفه؟ تعليم الابتدائي كان مكثف والقراءه يالله تشيل كتابها من كبره شف الان كيف عشرين ورقه بس
الواقع[ عدد التعليقات: 5410 ] نشر منذ 8 ساعات
شهادة حق من الظلم ان تقارن جيل هذا اليوم المتحضر جدا جدار بجيل الماضي فهذا الجيل اكثر ذكاء ومعرفة لانه جيل تعلم لغات وتكلنوجيا فتجد طفل صغير يتعامل مع الأجهزة بمختلف أنواعها ومعلمه او والده او حتى اكبر المسؤلين لايعرف اسم الجهاز او طريقة فتحه وإغلاقه
ابو مالك[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 ساعات
من جرف لدحديرة
رااايق[ عدد التعليقات: 2905 ] نشر منذ 3 ساعات
التعليم زمان الطالب اللي يخلص أبتدائي .. تلقاه في القرأة وكتابة الأملاء ما شاء الله عليه فلته ..!!
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اللحين الطلب يخلص متوسط وتلقاه في القرأة وكتابة الأملاء .. كيف الحال بس .. ههههههههههههههه
طالب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
المدرسين بحاجة الى تحليل مخدرات بشكل اسبوعي تفتيش صباحي لهم الان المخدرات يتبادلونها المدرسين
طالب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
المدرسين بحاجة الى تحليل مخدرات بشكل اسبوعي تفتيش صباحي لهم الان المخدرات يتبادلونها المدرسين